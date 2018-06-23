Слезы Неймара. Ловчев - о победе сборной Бразилии и чувствах ее главной звезды
Бразилия все-таки выиграла у Коста-Рики, а Неймар все-таки забил гол, попутно показав несколько сочных финтов. А после игры Неймар показал, что не всегда может сдержать слезы. Но почему он плакал и не показуха ли это была? На этот вопрос ответит наш эксперт.
Тем временем сборная Нигерии показала, что ничего в группе с Аргентиной (она ранее проиграла Хорватии 0:3) не решено. Если накануне казалось, что Лео Месси надо собирать вещи, то теперь аргентинцы могут задержаться в России. Возможно, Лионель даже встретит день рождения на базе в Бронницах в приподнятом настроении. Хотя все равно вряд ли заглянет на чаепитие, которое по такому случаю устраивают в городе.
Два гола исландцам забил Ахмед Муса, в последнее время игравший за ЦСКА. Нигерийский нападающий, который после чемпионата мира вернется из аренды в "Лестер", признался, что с удовольствием бы вновь стал играть за армейцев.
Ну, а матч Швейцарии и Сербии, как отмечают многие, получился чуть ли не самым зрелищным на чемпионате мира. Во всяком случае, он вполне может соперничать с игрой Испании и Португалии.
Сербы вели в счете, но проиграли, пропустив второй мяч уже в добавленное время. Косовар Гранит Джака, выступающий за Швейцарию, на радостях скинул с себя футболку и изобразил руками орла. Так он хотел вывести из себя сербов, ведь они не признают независимость Косово (как и Россия). А орел, пишут сербские СМИ, означает так называемую "великую Албанию". В общем, ФИФА, судя по всему, предстоит разобраться в этом.
Итак, после 11.00 (мск) говорим об этом и многом другом в прямом эфире rg.ru.
Главные темы программы:
* Неймар: слезы или пиар?
* Месси: он все-таки задержится в России?
* Муса: как нападающий из РФПЛ обыграл исландцев?
* Джака: забил гол и будет наказан?
Неймар: После игры с Коста-Рикой я плакал слезами радости 10:45
Неймар стал одним из главных героев матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой. Он забил мяч, помог своей команде победить 2:0, а после игры не сдержал слез. "Не всем известно, через что я прошел, чтобы попасть сюда. Это были слезы радости и воли к победе", - рассказал он
Швейцария одержала волевую победу над Сербией 22.06.2018
Очередной день чемпионата мира по футболу завершился матчем второго тура группового этапа в квартете "Е" между сборными Сербии и Швейцарии в Калининграде. Швейцарцы одержали волевую победу со счетом 2:1
Нигерийцы благодаря дублю Мусы победили исландцев 22.06.2018
Ситуация в группе "D" чемпионата мира по футболу запуталась до предела. Проиграв Нигерии со счетом 0:2, исландцы упустили шанс оторваться от сборной Аргентины. А африканцы поднялись на второе место