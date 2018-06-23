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23.06.2018 10:50
Рубрика: Спорт

Слезы Неймара. Ловчев - о победе сборной Бразилии и чувствах ее главной звезды

Бразилия все-таки выиграла у Коста-Рики, а Неймар все-таки забил гол, попутно показав несколько сочных финтов. А после игры Неймар показал, что не всегда может сдержать слезы. Но почему он плакал и не показуха ли это была? На этот вопрос ответит наш эксперт.

Бразилия все-таки выиграла у Коста-Рики, а Неймар все-таки забил гол, попутно показав несколько сочных финтов. А после игры Неймар показал, что не всегда может сдержать слезы. Но почему он плакал и не показуха ли это была? На этот вопрос ответит наш эксперт.

Тем временем сборная Нигерии показала, что ничего в группе с Аргентиной (она ранее проиграла Хорватии 0:3) не решено. Если накануне казалось, что Лео Месси надо собирать вещи, то теперь аргентинцы могут задержаться в России. Возможно, Лионель даже встретит день рождения на базе в Бронницах в приподнятом настроении. Хотя все равно вряд ли заглянет на чаепитие, которое по такому случаю устраивают в городе.

Фото: REUTERS/Max Rossi
Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время

Два гола исландцам забил Ахмед Муса, в последнее время игравший за ЦСКА. Нигерийский нападающий, который после чемпионата мира вернется из аренды в "Лестер", признался, что с удовольствием бы вновь стал играть за армейцев.

Ну, а матч Швейцарии и Сербии, как отмечают многие, получился чуть ли не самым зрелищным на чемпионате мира. Во всяком случае, он вполне может соперничать с игрой Испании и Португалии.

Сербы вели в счете, но проиграли, пропустив второй мяч уже в добавленное время. Косовар Гранит Джака, выступающий за Швейцарию, на радостях скинул с себя футболку и изобразил руками орла. Так он хотел вывести из себя сербов, ведь они не признают независимость Косово (как и Россия). А орел, пишут сербские СМИ, означает так называемую "великую Албанию". В общем, ФИФА, судя по всему, предстоит разобраться в этом.

Итак, после 11.00 (мск) говорим об этом и многом другом в прямом эфире rg.ru.

Главные темы программы:

* Неймар: слезы или пиар?

* Месси: он все-таки задержится в России?

* Муса: как нападающий из РФПЛ обыграл исландцев?

* Джака: забил гол и будет наказан?

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