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24.08.2018 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росавиация назвала причины отказа двигателя Ту-204 в полете

Текст: Татьяна Шадрина

Разрушение лопаток компрессора двигателя стало причиной возгорания самолета авиакомпании Red Wings, который летел из Уфы в Сочи. Об этом глава Росавиации Александр Нерадько заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"У двигателя возникло разрушение лопаток компрессора, которые попали в топливную систему. Это привело к возникновению титанового пожара", - отметил он.  

Нерадько добавил, что экипаж действовал правильно и будет представлен к наградам.

Фото: depositphotos.com
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В среду самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Уфы в Сочи, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту "Уфа". Причиной стало возгорание левого двигателя почти сразу же после взлета.

Спустя несколько минут после посадки, все, кто находились на борту, были эвакуированы с помощью надувных трапов. Никто не пострадал. Вылететь в Сочи пассажирам предложили на резервном самолете компании Red Wings.

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