В воскресенье 5-й тур чемпионата России по футболу продолжится матчем "Уфа" - "Зенит", у которого есть сразу несколько подтекстов.

Во-первых, это первая игра главного тренера питерцев Сергея Семака против своего бывшего клуба, с которым он расстался этим летом без каких-либо конфликтов. Во-вторых, это встреча двух участников Лиги Европы аккурат между решающими поединками раунда плей-офф. В этом смысле настроение и положение "Зенита" представляется немногим лучше, чем у соперника. Все-таки питерцы обеспечили себе задел в два мяча перед ответной игрой с "Мольде" в Норвегии. А "Уфа" проиграла в Глазго местному "Рейнджерс" 0:1, и в четверг ей предстоит сложнейший поединок в столице Башкирии.

Добавим, что за всю историю встреч между клубами "Зенит" ни разу не проиграл, выиграв 5 и 3 сведя к ничьей. В нынешнем чемпионате питерцы также идут без потерь. Сможет ли "Уфа" прервать эти серии, покажет игра. Онлайн-трансляция на сайте "РГ" начнется в 16.30. Не пропустите!