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26.08.2018 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напарник погибшего в Северной Осетии спасателя заблокирован в горах

Текст: Михаил Сухарев

Операция по эвакуации тел погибших краснодарских альпинистов в Северной Осетии до сих пор не закончена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в горах остался напарник погибшего во время операции спасателя.

В горах Памира прошла операция по спасению альпинистов

Во время эвакуации альпинистов начался камнепад, под которым погиб ставропольский спасатель Эдуард Скрипник. Вертолет с повреждениями сумел взлететь и доставить тела вниз, однако один из спасателей остался на склоне и ждет, когда камни перестанут сыпаться. Он сможет спуститься ночью, либо в понедельник утром, когда камнепад прекратится.

Как сообщалось ранее, в горах Северной Осетии погибли три альпиниста. Поиски длились почти неделю, обнаружить тела удалось только 25 августа. В воскресенье группа спасателей из нескольких регионов России провела операцию по эвакуации тел с привлечением вертолета. В результате камнепада один из спасателей погиб.

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