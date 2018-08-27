Опубликована культурная программа IV Восточного экономического форума

Помимо обширной деловой программы гостей и участников ВЭФ-2018, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября, ожидает насыщенная культурная и экскурсионная программа.

Впервые состоится интеллектуальная игра в формате "Что? Где? Когда?", в которой смогут принять участие гости форума. Ведущими игры выступят знаток клуба, двукратный обладатель награды "Хрустальная сова" Михаил Скипский и известный российский актер и сценарист Андрей Максимков. Также участники смогут посетить ведущие музеи Владивостока - Приморскую государственную картинную галерею, Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева, Музей города, Музей Тихоокеанского флота, галерею современного искусства "Артэтаж" и другие.

В рамках форума откроется выставка "Карта России. Вехи истории" из собрания Музеев Московского Кремля, особым акцентом которой станет факт, что Россия - самое большое государство в мире. Это первый совместный проект музея-заповедника "Московский Кремль" и Приморского музея Арсеньева. Более 80 предметов выставки расскажут об основных этапах формирования территории Российского государства, многие из них будут впервые показаны вне стен Московского Кремля. Среди редких экспонатов - вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II, а также пасхальное яйцо "Транссибирская магистраль" работы Карла Фаберже.

На выставке "Великий Карл" можно будет увидеть произведения Карла Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея. Выставка "Точки пересечения" познакомит посетителей с работами современных московских художников. Кемеровская область представит арт-галерею "Кузбасс" с произведениями искусства на основе технологии "живых полотен".

Концертно-театральная часть культурной программы ВЭФ-2018 включает в себя выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, показ оперы "Царская невеста" и балета "Спящая красавица", а также концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра при участии солистов из КНР, Японии, Кореи и России. В рамках ВЭФ-2018 киностудия "Союзмультфильм" организует предпремьерный показ полнометражного кукольного мультфильма "Гофманиада", работа над которым началась более 15 лет назад.

12-16 сентября на Спортивной набережной Владивостока для жителей и гостей города пройдет фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", где выступят ведущие творческие коллективы дальневосточных регионов России. "Восточный экономический форум - это площадка не только для налаживания сотрудничества и решения деловых вопросов, но и для культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в культурную программу ВЭФ включено множество интересных событий, и мы надеемся, что у гостей и участников Форума останутся самые лучшие впечатления от участия в нем", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Подробнее с культурной программой можно познакомиться на сайте.