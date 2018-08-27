В Кремле рассказали о планах президента во Владивостоке

Президент России приедет на Восточный экономический форум и программа его там будет очень насыщенной. В том числе запланировала встреча с лидером КНР, но совместного посещения военных учений "Восток-2018" пока не предвидится.

"Даты форума уже известны. Президент, разумеется, будет присутствовать во Владивостоке", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Запланирована очень обширная программа, мы ожидаем очень интересную пленарную сессию. Что касается общения с председателем КНР, то оно также запланировано, это будет полноформатный визит, тоже с очень богатой обширной и по содержанию, и по набору мероприятий программой", - сообщил представитель Кремля.

"Сейчас проект этой программы не предусматривает совместного посещения учений", - ответил на вопрос про учения "Восток-2018" Песков.