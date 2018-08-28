Дакота Джонсон и Арми Хаммер сыграют в "Тараканах"

Дакота Джонсон и Арми Хаммер столкнутся с загадочными тараканами.

Об этом проекте, который возглавляет Бабак Анвари ("В тени"), было известно еще весной, однако теперь, как сообщает Dreadcentral, он обзавелся названием - Blattodea ("Тараканы").

Согласно сюжету, жизнь подрабатывающего по ночам бармена совершает крутой кульбит после того, как он отвечает на звонок по телефону, оставленному в баре странным незнакомцем.

Помимо Хаммера и Джонсон, в картине также сыграет звезда сиквела "Дэдпула" Зази Битц.

Напомним, что Дакоту Джонсон можно будет увидеть в двух любопытных проектах - криминальном мистическом неовестерне "Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль" и приближающемся ремейке визионерского witch-хоррора "Суспирия" Дарио Ардженто от автора "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

В связи с ремейком, к слову, есть сразу несколько примечательных фактов, способных привлечь внимание:

- первый серьезный опыт в кино лидера группы Radiohead Тома Йорка в роли композитора;

- Тильда Суинтон, которая, по слухам, играет сразу две роли;

- похвала Джессики Харпер, сыгравшей в оригинальном фильме;

- слезы радости и счастья самого Квентина Тарантино после просмотра картины (со слов Гуаданьино).

Релиз Blattodea состоится 29 марта 2019 года.