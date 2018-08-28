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Обвинительницу Вайнштейна уволили с ТВ из-за подозрений в изнасиловании

Новость 28.08.2018, 14:26 | Текст: Олег Усков

Сложно, практически невозможно избежать здесь слова "карма": актрису Азию Арджентно, активистку движения #MeToo, одной из первых обвинившую продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, она настигла и кроет теперь злорадно.

Hell Awaits #Slayer

Публикация от asiaargento (@asiaargento)

Напомним. Азию, артистку широкого профиля (она музыкант, режиссер, писатель и прочее), со слезами не так давно поведавшую, как над ней, юной, надругался на фестивале подлый Вайнштейн, саму уличили в не совсем приличном сексе - с несовершеннолетним актером, некогда сыгравшим ее сына. 

#Cannes2018 ✊ la bataille des femmes continue

Публикация от asiaargento (@asiaargento)

Осознав содеянное, Азия попыталась заткнуть рот молодому коллеге серьезными денежными выплатами. Когда дело всплыло, она попыталась объяснить их шефской помощью бедствующему дарованию. Но, к досаде, все оказалось не так просто, и буквально тут же всплыли доказательства преступной связи Арджетно с подростком - как фотографические, так и текстовые. 

Фото: kinopoisk.ru
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Разумеется, у женщины тут же начались проблемы: первая "ласточка", пишет THR, - увольнение Азии из телешоу "Икс-фактор Италии", где Ардженто состояла в жюри.

"Азия Ардженто была исключена из состава судей X-factor Italy", - передает издание со ссылкой на источник.

При этом, как уточнено, в первых семи эпизодах шоу, которые к моменту начала скандала уже были отсняты, зрители артистку еще увидят. Но в новых сериях, съемки которых пройдут с 25 октября, развратную особу заменит другой эксперт. Имя которого объявят на специальной пресс-конференции в Милане 5 сентября.

Ожидается, что продюсеры FremantleMedia Italia и Sky Italia выступят с официальным  заявлением по поводу происходящего в ближайшее время.

Сторона Ардженто это все еще никак не комментировала.

Азии Ардженто 42 года. В кино - с девяти лет, активно снималась у отца. Известна по лентам "Собор", "Трамва", "Три икса", "Земля мертвых", "Мария-Антуанетта".

Ранее сообщалось, что Азию обвинили в доведении до самоубийства пожилого любовника-повара.

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