Новости

Найденные у ДАИШ швейцарские гранаты могли попасть в Сирию через ОАЭ 21:20
В Петербурге мужчину задержали за стрельбу из окна 21:11
В Эрмитаже покажут шедевры Рембрандта и Вермеера 20:49
В Ростове возле школы нашли учебные гранаты 20:42
Обезболивающее без побочных эффектов и привыкания разработали в США 20:30
Из больницы Сочи выписаны дети, пострадавшие при возгорании самолета 20:05
Появилось видео стрельбы по полицейским на Урале 20:04
В столице Ливии ввели чрезвычайное положение 20:01
В Египте обнаружена деревня эпохи неолита 19:35
В Таиланде зафиксировано больше 50 тысяч случаев лихорадки Денге 18:40
"Витесс" Слуцкого крупно проиграл "Аяксу" 18:32
В Индонезии завершились XVIII летние Азиатские игры 18:29
Аятолла Хаменеи счел маловероятной войну с участием Ирана 17:03
Песков рассказал о реакции животных на Путина в Туве 16:40
В Петербурге две женщины и ребенок пострадали в ДТП с эвакуатором 16:27
Робин Райт из "Карточного домика" заступилась за Кевина Спейси 16:21
ДНР: Киев готовит наступление с использованием западных наемников 16:07
Россияне взяли "золото" и "бронзу" в первый день ЧМ по стрельбе 16:00
На Дону нашли древнее погребение младенцев в амфорах 15:55
В Петербурге рекордсмены Гиннесса по высшему пилотажу устроят авиашоу 15:53
Собянин предложил назвать Театр на Дубровке именем Иосифа Кобзона 15:52
Алексей Иванов написал книгу про пионеров-вампиров 15:46
Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном 15:26
Джеймса Бонда решили убить 15:25
К поискам пропавшего в Иркутской области Ми-8 привлекли два борта 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Какие новые законы ожидают автовладельцев
Какие новые законы ожидают автовладельцев
02.09.2018 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из больницы Сочи выписаны дети, пострадавшие при возгорании самолета

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Двое детей, пострадавших в субботу при аварийной посадке самолета в Сочи, выписаны домой из городской больницы. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Семья умершего сотрудника аэропорта Сочи получит компенсацию

По его словам, состояние девятимесячных двойняшек удовлетворительное. Всего в результате ЧП пострадали 18 человек. Всем оказали необходимую помощь, а трое - двое малышей и одна женщина - были госпитализированы. Дети все это время находились под наблюдением медиков одной из сочинских больниц, а пострадавшую женщину еще в субботу днем вертолетом доставили в Краснодар, где она была успешно прооперирована в краевой клинической больнице №1. По словам Филиппова, состояние пациентки стабильное, удовлетворительное. Пока она будет находится в этом лечебном учреждении.

Напомним, в ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы, после посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, бортовые самописцы воздушного судна отправлены для расшифровки в Москву.

В Сочи завершили выдачу багажа пассажирам горевшего Boeing

На территории Международного аэропорта Сочи возле загоревшегося  самолета продолжается дежурство спасателей. По информации пресс-службы аэропорта, на месте ЧП находится один пожарный расчет и пост охраны. В их задачу входит недопущение возгорание воздушного судна, а также охрана ограждения аэропорта, часть которого  в данный момент повреждена. Дежурные меняются каждые два-три часа.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о последствиях убийства Захарченко
Ростуризм сможет исключать недобросовестных туроператоров из реестра
Началась расшифровка "черных ящиков" пострадавшего в Сочи Boeing
ДНР: Киев готовит наступление с использованием западных наемников
Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара