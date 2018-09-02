Из больницы Сочи выписаны дети, пострадавшие при возгорании самолета

Двое детей, пострадавших в субботу при аварийной посадке самолета в Сочи, выписаны домой из городской больницы. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По его словам, состояние девятимесячных двойняшек удовлетворительное. Всего в результате ЧП пострадали 18 человек. Всем оказали необходимую помощь, а трое - двое малышей и одна женщина - были госпитализированы. Дети все это время находились под наблюдением медиков одной из сочинских больниц, а пострадавшую женщину еще в субботу днем вертолетом доставили в Краснодар, где она была успешно прооперирована в краевой клинической больнице №1. По словам Филиппова, состояние пациентки стабильное, удовлетворительное. Пока она будет находится в этом лечебном учреждении.

Напомним, в ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы, после посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, бортовые самописцы воздушного судна отправлены для расшифровки в Москву.

На территории Международного аэропорта Сочи возле загоревшегося самолета продолжается дежурство спасателей. По информации пресс-службы аэропорта, на месте ЧП находится один пожарный расчет и пост охраны. В их задачу входит недопущение возгорание воздушного судна, а также охрана ограждения аэропорта, часть которого в данный момент повреждена. Дежурные меняются каждые два-три часа.