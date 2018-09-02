Семья умершего сотрудника аэропорта Сочи получит компенсацию

Международный аэропорт Сочи выплатит компенсацию семье руководителя комплексной смены Владимира Бегияна, участвовавшего в эвакуации пассажиров загоревшемся в субботу Boeing и умершего на своем посту. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в ведомстве.

"Предприятие выразило соболезнование родственникам и близким Владимира Бегияна, - рассказала пресс-секретарь Международного аэропорта Сочи Анна Шалимова. - Принято решение о выплате его семье компенсации. Назначенная к выплате сумма состоит из страховки от несчастного случая и размера годового заработка безвременно ушедшего из жизни сотрудника".

Владимир Николаевич Бегиян свыше 33 лет проработал в аэропорту Сочи, пройдя путь от диспетчера-контролера до руководителя комплексной смены аэропорта. Он обладатель нагрудного знака "Отличник воздушного транспорта", за безупречную трудовую деятельность был удостоен многих ведомственных наград.

Как сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта и умер от сердечного приступа на своем посту.

Напомним, прибывший в ночь на субботу из Москвы в Сочи самолет авиакомпании UTair выкатился с взлетно-посадочной полосы в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

Всего на борту лайнера находились 170 человек, среди них есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".