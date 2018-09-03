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03.09.2018 12:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погибшего во время ЧП сотрудника аэропорта Сочи наградят орденом

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Руководство аэропорта Сочи инициирует награждение орденом Мужества начальника комплексной смены Владимира Бегияна, погибшего от сердечного приступа во время проведения эвакуации пассажиров совершившего жесткую посадку самолета из Москвы.

- Подготовлены документы для рассмотрения министерством транспорта России о награждении Бегияна посмертно, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Погодные условия могли стать причиной жесткой посадки самолета в Сочи

Как уже писала "РГ", прибывший в ночь на субботу из Москвы в Сочи самолет авиакомпании UTair выкатился с взлетно-посадочной полосы в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

Владимир Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта и умер от сердечного приступа на своем посту.

Владимир Николаевич свыше 33 лет проработал в аэропорту Сочи, пройдя путь от диспетчера-контролера до руководителя комплексной смены аэропорта. Он обладатель нагрудного знака "Отличник воздушного транспорта", за безупречную трудовую деятельность был удостоен многих ведомственных наград.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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