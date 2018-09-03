Погибшего во время ЧП сотрудника аэропорта Сочи наградят орденом

Руководство аэропорта Сочи инициирует награждение орденом Мужества начальника комплексной смены Владимира Бегияна, погибшего от сердечного приступа во время проведения эвакуации пассажиров совершившего жесткую посадку самолета из Москвы.

- Подготовлены документы для рассмотрения министерством транспорта России о награждении Бегияна посмертно, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Как уже писала "РГ", прибывший в ночь на субботу из Москвы в Сочи самолет авиакомпании UTair выкатился с взлетно-посадочной полосы в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

Владимир Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта и умер от сердечного приступа на своем посту.

Владимир Николаевич свыше 33 лет проработал в аэропорту Сочи, пройдя путь от диспетчера-контролера до руководителя комплексной смены аэропорта. Он обладатель нагрудного знака "Отличник воздушного транспорта", за безупречную трудовую деятельность был удостоен многих ведомственных наград.