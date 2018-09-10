Нарушение не будет считаться доказанным, если не установлено точное время и место его совершения. На это указал Верховный суд, разбираясь с очень запутанным делом.

Задержав машину, инспекторы порой так это оформляют, что потом суды не могут разобраться. Фото: Сергей Куксин

Складывается впечатление, что инспекторы ДПС, а также нижестоящие судьи делали все, чтобы разбирательства еще больше запутать. А началось все с банального нарушения правил. А именно с парковки автомобиля на пешеходном переходе. Правда, теперь уже неясно, было ли это нарушение вообще.

Итак, некоего Мавлютова привлекли к ответственности за стоянку на пешеходном переходе. Соответствующее постановление оформил инспектор ДПС и наложил на водителя штраф в размере 3 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, машина была эвакуирована.

Но Мавлютов обжаловал это постановление в суде. Однако районный суд оставил постановление без изменения. А далее началась какая-то непонятная история. Мавлютов подает апелляцию, но городской суд изменяет время и место совершения нарушения в постановлении, и оставляет жалобу без удовлетворения. Кассационная инстанция отменяет это решение и направляет дело на новое рассмотрение в апелляционную. Судья горсуда снова меняет время и место совершения нарушения, и оставляет наказание в силе.

Однако со всеми этими решениями не согласился Верховный суд, указав, что суды нижестоящих инстанций так и не установили ни времени, ни места совершения нарушения. А в самом постановлении не указано даже, что конкретно нарушил водитель и за что его привлекли к ответственности.

Согласно постановлению, составленному инспектором ДПС, Мавлютов нарушил требование пункта 12 Правил дорожного движения в 11 часов 56 минут по адресу: Измайловское шоссе, дом 71. Но из протокола об административном правонарушении следует, что он нарушил "пункт 12.4 Правил дорожного движения остановки и стоянки транспортного средства". А это противоречит тому, что указано в постановлении, что недопустимо.

Суды не установили ни времени, ни места нарушения. А в постановлении не указано, что нарушил водитель

Судья апелляционной инстанции, изменяя постановление, указал, что нарушение совершено по адресу: Измайловское шоссе, д. 71, к. 4 Г. Но на схеме дислокации дорожных знаков дом с такой нумерацией отсутствует.

Инспектор ДПС утверждает, что машина Мавлютова была эвакуирована и вовсе с улицы Вернисажная. Но согласно той же схеме на этой улице вовсе нет пешеходных переходов, на которых мог бы кто-нибудь припарковаться.

Кроме того, судья апелляционной инстанции изменил и время совершения нарушения на 11 часов 35 минут, сославшись на протокол о задержании транспортного средства. Ну правильно, иначе получается, что машину эвакуировали до того, как она что-то нарушила.

Кстати, протокол о задержании кассационной инстанцией был признан недопустимым доказательством.

А в видеозаписи, которую представил пострадавший водитель и на которую как на доказательство ссылается районный суд, вовсе фигурирует другой временной промежуток.

Таким образом в постановлении не указано обстоятельств нарушения, нет выводов о виновности Мавлютова, а судьи так и не установили ни место, ни время совершения нарушения. Поэтому Верховный суд решил жалобу водителя удовлетворить, решения всех нижестоящих судов вместе с постановлением отменить, а дело прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств.

Но из всего этого запутанного дела можно понять, каким образом у нас оформляется эвакуация. Чтобы поскорее увезти машину, уполномоченные лица идут на любые хитрости. В результате чего появляются бумаги, в которых никто не может разобраться. И остается только отменять такие постановления.

К сожалению, для этого приходится дойти до Верховного суда. На это водителю понадобилось три года.