В тюрьмах создадут отдельные блоки для "экономических" заключенных

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) согласилась с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и пообещала создать специальные отсеки, блоки, для обвиняемых по экономическим преступлениям. Об этом сообщил Борис Титов в кулуарах Восточного экономического форума.

Он уточнил, что обращался в ФСИН с просьбой создать для тех, кто находится под стражей по обвинению в экономических преступлениях отдельные учреждения, но строить их дорого, передает РИА Новости.

А находится в одном помещении вместе с уголовниками бизнесменам очень тяжело. В связи с этим в ФСИН пообещали пойти навстречу и выделить для "экономических" отдельные зоны в уже имеющихся учреждениях.