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17.09.2018 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири вынесли приговор по делу о гибели детей в яме с водой

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Колыванский районный суд вынес приговор по резонансному делу о гибели двоих детей в феврале этого года. Как рассказала "РГ" пресс-секретарь суда Елена Ларина, подсудимые отправятся в колонию-поселение. Бывшего руководителя МУП "Жилищное хозяйство" Колывани Андрея Терентьева приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы, а его подчиненного Дениса Тетенко к 3 годам ровно.
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Трагедия произошла 2 февраля в поселке Колывань Новосибирской области. Два брата, 11 и 6 лет, возвращаясь домой из детского сада, угодили в яму, наполненную водой, и не смогли выбраться. Тела утонувших обнаружили родственники. Вскоре после этого ушли в отставку глава райцентра Алексей Дорофеев и руководитель Колыванского района Виктор Аверин.

Что касается обвиняемых, Андрей Терентьев был арестован сразу после гибели детей и оставался под стражей до оглашения приговора. Его обвинили в халатности, повлекшей смерть. Мастера МУП Дениса Тетенко признали виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Установлено, что, устраняя прорыв трубы, бригада вырыла котлован. После яму "забыли" зарыть, ограждение также не было установлено. Суд над коммунальщиками начался в июне этого года.

По словам адвоката Виталия Нечаева, каждый день, проведенный его подзащитным Терентьевым в СИЗО, будет засчитан за два дня в колонии-поселении. Денис Тетенко все это время находился под подпиской о невыезде, так что должен будет провести в колонии весь срок.

- Оба принесли извинения родственникам погибших ребятишек, однако если Андрей Терентьев признал свою вину полностью, то Тетенко лишь частично. Приговор обжаловаться не будет, это решение моего подзащитного, который изначально просил о рассмотрении дела в особом режиме. Воспринимаем приговор как справедливый, - сказал адвокат.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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