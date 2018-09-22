Режим ЧС в городе Армянске отменили

Режим локальной чрезвычайной ситуации, введенный на севере Крыма в городе Армянске и окружающих его селах, отменен. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставропольский край, передает ТАСС.

Еще накануне оперативный штаб, занимающийся мониторингом экологической обстановки на севере полуострова рекомендовал отменить режим ЧС. Это связано с тем, что на протяжении последних восьми дней в Армянске и его окрестностях не зарегистрировано превышения максимально допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

Экологическая ситуация в этом регионе ухудшилась в ночь на 24 августа. 4 сентября крымские власти приняли решение эвакуировать из города детей. Они были направлены в здравницы полуострова. Тогда в районе Армянска было зафиксировано превышение в воздухе содержания сернистого ангидрида.

Источником загрязнения, по данным специалистов, стал кислотонакопитель одного из заводов. В водоем сбрасывались отходы производства на протяжении почти полувека. В настоящий момент работа предприятия остановлена.