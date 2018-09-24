На Урале неизвестные потушили Вечный огонь

В городе Коркино Челябинской области полиция разыскивает злоумышленников, потушивших Вечный огонь у памятника Неизвестному солдату. Инцидент произошел вчера вечером, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое неизвестных заливают Вечный огонь на Аллее Памяти в Коркино, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Организованы мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сразу после поступления сигнала о вандализме, горение Вечного огня было оперативно восстановлено.

Кстати

На Южном Урале это далеко не первый случай хулиганских выходок на мемориалах Памяти. В прошлом году двое школьников подожгли венки у Вечного огня в Южноуральске. Годом раньше в Коркино школьники перекрыли подачу газа у Вечного огня на Комсомольской площади. Ранее памятники победителям осквернялись в городах Озерск, Чебаркуль и селе Новопокровка.