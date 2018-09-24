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24.09.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале неизвестные потушили Вечный огонь

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Коркино Челябинской области полиция разыскивает злоумышленников, потушивших Вечный огонь у памятника Неизвестному солдату. Инцидент произошел вчера вечером, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

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- На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое неизвестных заливают Вечный огонь на Аллее Памяти в Коркино, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Организованы мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сразу после поступления сигнала о вандализме, горение Вечного огня было оперативно восстановлено.

Кстати

На Южном Урале это далеко не первый случай хулиганских выходок на мемориалах Памяти. В прошлом году двое школьников подожгли венки у Вечного огня в Южноуральске. Годом раньше в Коркино школьники перекрыли подачу газа у Вечного огня на Комсомольской площади. Ранее памятники победителям осквернялись в городах Озерск, Чебаркуль и селе Новопокровка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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