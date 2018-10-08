В результате бунта в омской колонии пятеро госпитализированы

Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова навестила пострадавших в результате массовых беспорядков в ИК №6.

- Четверо осужденных госпитализированы в больницу УФСИН России по Омской области, мы посетили их, поговорили с каждым, пытались выяснить причину конфликта, - рассказала "РГ" Ирина Касьянова. - По словам пострадавших, ранее они не получали угроз от других осужденных, беспорядки в исправительном учреждении носили спонтанный характер. Вечером в колонии им была оказана первая медицинская помощь, потом их перевели в больницу. Еще одного осужденного прооперировали, он находится в реанимации Городской больницы имени Кабанова в стабильно тяжелом состоянии.

Уполномоченный Омской области по правам человека также посетила исправительную колонию №6, где произошел бунт.

- Мы обошли все отряды. Кое-где в окнах выбиты стекла, выбиты двери, - рассказала Ирина Касьянова. - Всем осужденным было предложено обратиться с личными просьбами, вопросами. За помощью обратился только один человек, который волновался за свою маму и не мог сообщить ей, что с ним все хорошо. Мы разыскали ее и успокоили.

В ближайшем будущем Ирина Касьянова планирует посетить СИЗО, где находятся зачинщики бунта и выяснить причины конфликта.

По предварительной информации в беспорядках участвовали более 150 осужденных из нескольких отрядов.

Отрицательно настроенные осужденные устроили в ИК №6 погромы и драку. Они пытались склонить к неповиновению сокамерников и установить в колонии свои порядки. Требовали открыть ШИЗО, выпустить "штрафников" и предоставить им мобильные телефоны. На территорию колонии ввели сводный отряд, зачинщиков изолировали. СК возбудил уголовное дело. В ИК объявили режим ЧС, свидания с родственниками приостановлены.