Бывшему главе Миасса предъявлено еще одно обвинение

Бывшему главе Миасса Геннадию Васькову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, предъявили еще одно обвинение: в покушении на получении взятки.

По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс обвиняемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости помещения для детского сада. За эту услугу он вел переговоры о передаче ему взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Челябинской области.

Как ранее сообщала "РГ", здание находилось в очень плохом состоянии.

О дополнительном преступлении узнали сотрудники ФСБ, которые оперативно сопровождают дело. По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, градоначальника, к которому потеряли доверие депутаты, задержали на работе за сутки до его отставки. В мае этого года Васькова арестовал суд на два месяца.