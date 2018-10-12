Новости

Рейтинг одобрения Владимира Путина и Дмитрия Медведева вырос 20:31
Названа дата возобновления работы "Крымского титана" 20:29
"Автомобилист" продлил победную серию в КХЛ 20:25
Федор Емельяненко перевесил соперника на 4 кг 20:17
Павел Мамаев получил первую передачу в "Бутырке" 20:10
Лавров: США могут намеренно поддерживать сирийский конфликт 20:01
Умерла народная артистка СССР Маргарита Юрьева 19:33
Что говорят русские староверы из Америки, которым предлагают переселиться в Россию 19:10
Число жертв урагана "Майкл" возросло до 12 18:56
Видео: Топ-5 самых стильных животных на выставке "Золотая осень" 18:54
Ансамбль имени Александрова празднует 90-летие 18:51
Из плена боевиков "Боко Харам" в Нигерии освободили 800 детей 18:48
Элиста вошла в рейтинг неожиданных для путешествий городов 18:43
Арестован еще один участник дебоша Кокорина и Мамаева 18:35
МИД России обвинил Волкера в намерении разорвать Минские соглашения 18:21
Точечный удар ракетами "Калибр" на Каспии попал на видео 18:16
Молодые ученые обсудят будущее науки в Сочи 18:12
Саратовской чиновнице нашли замену после спора о прожиточном минимуме 18:12
Бросивший банку в автобусе чеченец начал убирать улицы Грозного 18:10
Под Воронежем грабители напали на депутата и его семью 18:01
Вышел трейлер фильма о путешествиях по времени с "Сансой Старк" 17:55
Американского пастора Брансона освободили из-под стражи в Турции 17:53
Немецкую актрису оштрафовали за демонстрацию полового органа полиции 17:49
Видео: В Ростове пять человек устроили драку с полицейскими 17:34
Сценарист "Звездных войн" снимет кино об искуплении и убийстве Кеннеди 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
12.10.2018 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Павел Мамаев получил первую передачу в "Бутырке"

Арестованный по подозрению в хулиганстве и побоях полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил в карантинном отделении СИЗО-2 "Бутырки" первую передачу. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Павел Мамаев уже получил первую передачку", - приводит его слова "Интерфакс".

Фото: Pavel Mamaev/facebook.com
В Профсоюзе оценили шансы "Краснодара" взыскать с Мамаева 30 млн евро

По его словам, все трое фигурантов дела - Мамаев, форвард "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл - на условия содержания не жалуются.

"Александр переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет", - сказал Мельников.

Ранее стало известно, что после 10 дней в карантине Мамаева и Кокориных разместят в разных камерах, обеспечат спальными местами и средствами гигиены.

В СИЗО все трое проведут, по решению суда, до 8 декабря.

В пятницу к ним присоединился спортсмен Александр Протасовицкий, который также участвовал в резонансных драках с чиновниками и водителем.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России обвинил Волкера в намерении разорвать Минские соглашения
Арестован еще один участник дебоша Кокорина и Мамаева
Саратовской чиновнице нашли замену после спора о прожиточном минимуме
Песков рассказал о мерах защиты православных на Украине
Гидрометцентр: Предстоящая зима не будет суровой