Павел Мамаев получил первую передачу в "Бутырке"

Арестованный по подозрению в хулиганстве и побоях полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил в карантинном отделении СИЗО-2 "Бутырки" первую передачу. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Павел Мамаев уже получил первую передачку", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, все трое фигурантов дела - Мамаев, форвард "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл - на условия содержания не жалуются.

"Александр переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет", - сказал Мельников.

Ранее стало известно, что после 10 дней в карантине Мамаева и Кокориных разместят в разных камерах, обеспечат спальными местами и средствами гигиены.

В СИЗО все трое проведут, по решению суда, до 8 декабря.

В пятницу к ним присоединился спортсмен Александр Протасовицкий, который также участвовал в резонансных драках с чиновниками и водителем.