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26.10.2018 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Избитого в ярославской колонии осужденного оставили под надзором

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославле оставил потерпевшего по делу об издевательствах в колонии Евгения Макарова под административным надзором.

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По словам официального представителя Ярославского областного суда Наталии Сарбуновой, Заволжский районный суд, рассмотревший апелляцию защиты Макарова, оставил в силе решение о трехлетнем административном надзоре за бывшим  заключенным.

- По мнению суда, решение об административном надзоре было вынесено совершенно законно и справедливо и соответствует поведению Макаров в ИК, - уточнила представитель облсуда. - У него за время пребывания в местах лишения свободы было 142 нарушения режима.

Напомним, в сентябре суд сократил срок наказания Макарова, осужденного по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", на два месяца в связи с вступлением в силу закона, приравнявшего один день содержания в СИЗО к полутора дням в ИК общего режима. 2 октября мужчина вышел на свободу.

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Во время отсидки Евгений Макаров стал жертвой избиения со стороны сотрудников ярославского УФСИН, видео которого в конце июля было опубликовано в Интернете. СК РФ возбудил уголовное дело, двенадцати сотрудникам ИК № 1 в Ярославле было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Позднее за избиение осужденных были задержаны, а затем арестованы два сотрудника ярославской ИК № 8. Всего по нескольким делам, объединенным в одно производство, арестованы и помещены в СИЗО тринадцать сотрудников ФСИН, один находится под домашним арестом.

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