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26.10.2018 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани жители начали возвращаться в дома после паводка

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани жители Апшеронского района начали в пятницу возвращаться в свои дома после эвакуации. В местах временного размещения остаются около 250 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Апшеронского района Андрея Клищенко.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
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Всего после сильных дождей и наводнения в районе оказались затоплены более одной тысячи придомовых участков и 903 частных дома. Из-за ЧП пострадали в общей сложности 2,7 тысячи человек. Сейчас на территории района продолжает действовать режим ЧС.

- Около 900 человек утром было эвакуировано, но вода как резко пришла, так начала и резко падать, поэтому люди начали активно возвращаться в свои дома, - сказал Андрей Клищенко. - В местах размещения остались 200-250 человек, эта цифра меняется. В основном людей эвакуировали из Кабардинского и Куринского сельских поселений и города Хадыженска.

По словам заместителя главы района, эвакуированных жителей направляли в три пункта временного размещения - местный санаторий, школу и детский сад. Людей обеспечивали едой и водой.

Как ранее писала "РГ", в четверг в Краснодарском крае был объявлен режим ЧС. Сейчас в подтопленных сильнейшим ливнем 30 населенных пунктах приступили к подсчетам ущерба от паводка, а также к ликвидации последствий сильнейшего ливня и ветра. Больше всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также Лазаревский, Хостинский и Адлерский районы Сочи. К сожалению, не обошлось и без жертв. Число погибших составило шесть человек, хотя первоначально сообщалось только о двух. Без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тысяч человек. Подтоплено более 1,8 тысячи домовладений, где проживают 5,4 тысячи человек.

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