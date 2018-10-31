Лидер Rammstein приехал в больницу за Лободой

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал певицу Светлану Лободу из Боткинской больницы, куда она попала из-за обструкции почки. Певец отложил съемки нового клипа и срочно прибыл в Москву эконом-классом. Между тем врачи разрешили посещение пациентки только сегодня, так как ранее проводились сложные медицинские процедуры.

Из больницы пара отправились в один из столичных ресторанов, вместе с ними была дочь Светланы - Ева, сообщает портал Super. Полугодовалая Тильда, отцом которой, предположительно, является вокалист Rammstein, осталась под присмотром няни. По наблюдениям очевидцев, роман Тилля и Лободы вспыхнул на фестивале "Жара в Баку" прошлым летом. Для Линдеманна (если информация верна) эта дочь - третья, у музыканта уже есть две взрослые дочки.

Линдеманн также представит в Москве свой камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer.

Напомним, бывшая вокалистка проекта "ВИА Гра" перенесла срочную операцию на почке, и ей был предписан строгий постельный режим. Исполнительницу увезли в больницу прямо с репетиции ее шоу, после того как во время исполнения танцевального номера Светлана "почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание". Состояние 36-летней пациентки медики оценивали как средней тяжести.

Концерты Лободы в Москве, анонсированные на 25, 26 и 28 октября, на которые уже продано 22 тысячи билетов, были перенесены. Новые даты выступлений станут известны позднее.

Украинка Светлана Лобода была признана певицей года в рамках I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве. Ее альбом H2LO стремительно стал N1 в хит-парадах iTunes сразу семи стран Европы. А через неделю достиг и платинового статуса, что стало абсолютным рекордом продаж музыки любых жанров в СНГ.