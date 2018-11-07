Конструкторское бюро машиностроения открылось при Владимирском госуниверситете. Его создатели утверждают, что новая структура - не студенческое КБ, каких здесь много. Она нацелена на решение реальных задач предприятий.

Подобные КБ остались лишь на крупных предприятиях региона. Многие обходятся одним-двумя специалистами, которые занимаются конструкторской подготовкой производства. Поэтому для решения сложных комплексных задач им не хватает компетенций, людей, оборудования. В таких условиях думать о создании новых изделий не приходится. А в университетском КБ специалисты нескольких предприятий могут решать общую задачу, подключив преподавателей, научных сотрудников и студентов. Поэтому новый проект можно рассматривать как интеграционный.

Конструкторское бюро машиностроения создавалось на базе регионального объединенного центра инженерных компетенций и наукоемких технологий ВлГУ. Еще когда здесь подавали заявку на получение статуса опорного университета региона, определили, что в цепочке учебного процесса не хватает одного звена - работы над практическими задачами, стоящими сегодня перед предприятиями. И обратились к промышленникам: давайте объединим усилия!

Надо подчеркнуть, что заказы предприятий - от проектирования изделий до разработки оборудования и оснастки для их серийного выпуска и даже производства небольших партий - в университете выполняли и раньше. Но идея нового КБ не только в том, чтобы получить и выполнить заказ, но и привлечь к работе самого заказчика. Он контролирует исполнение, консультирует, а в перспективе берет положительно зарекомендовавших себя студентов на работу.

Амбиции с "амуницией"

Руководителям конструкторских бюро и специалистам промышленных предприятий Владимирской области представили пять крупных проектов, включенных в план КБ машиностроения на 2018 год, над которыми уже трудятся молодые ученые и студенты под научным руководством заведующего кафедрой технологии машиностроения и автомобильного транспорта Валентина Морозова. Среди направлений - конструирование узлов и агрегатов дизельных двигателей, проектирование ролико-винтовых механизмов, которые используются в авиастроении и во многих изделиях военно-технического комплекса.

- Мы хотим завести в это конструкторское бюро лучшие - самые сложные и самые высокотехнологичные - проекты, - заявил помощник ректора по программам развития, начальник управления научно-исследовательской деятельности ВлГУ Илья Паньшин.

Амбициозные планы подкреплены материально: высокопроизводительным оборудованием и современным программным обеспечением, позволяющим выполнять сложнейшие расчеты и чертежи. Возможности университетского КБ помогут преодолеть и "несовместимость", возникающую из-за разного софта на том или ином предприятии. Пока что здесь создано 12 специализированных удобных рабочих мест, организованных и оснащенных с учетом специфики работы конструктора. Словом, свою часть работы в университете сделали. Теперь слово за предприятиями.

- Мы побывали на многих предприятиях Коврова, там положительно восприняли наши планы готовить конструкторов на практической работе, - рассказал один из организаторов нового КБ, заведующий кафедрой технологии машиностроения и автомобильного транспорта Валентин Морозов. - Планируем объехать муромский куст. Наладили связь с новыми предприятиями. Обсуждаем, что можем мы, что могут они. Кто-то больше заинтересован, кто-то меньше.

От контакта до контракта

Контакт с предприятиями уже происходит. Им не всегда хватает собственных сил на текучку. На это и расчет: несложную работу смогут выполнить студенты. Сегодня в университете по конструкторским направлениям обучаются 200 человек, и если разбить какой-либо комплексный проект на несколько небольших задач и поручить их выполнение студентам, это позволит завершить работу в относительно сжатые сроки.

Идея нового КБ не только в том, чтобы получить и выполнить заказ, но и привлечь к работе самого заказчика

На владимирском "Волгобасе", к примеру, есть свое КБ, где работают выпускники университета. Здесь планируют выпускать электробусы. Переход на этот вид транспорта потребует разработки новой оснастки, от качества которой зависит внешний вид автобусов и безопасность пассажиров, а значит, пополнения конструкторского корпуса. И новое предприятие рассчитывает на помощь университетского КБ.

Заводу запорной арматуры "Гусар" в Гусь-Хрустальном потребовалась конструкторская документация на тысячу с лишним изделий. Работы, признались на предприятии, скопилось столько, что, если выполнять ее самим, - на десять лет хватит. Но заводчанам не до доводки старых техпроцессов. Дали техзадание КБ машиностроения. В университете организовали команду из преподавателей и четверокурсников колледжа информационных технологий.

- Наша задача - оформить существующую технологию в определенной программе, - рассказывает руководитель группы, инженер-исследователь Александр Степенькин. - От предприятия мы получили три страницы документации, а на выходе выпустим 30-40 страниц, а то и 80.

На столах у ребят - заводской чертеж шпинделя.

- Делаю маршрутные карты на определенные операции, - поясняет четверокурсница Мария Сарайкина. - Каждый день работаем по четыре-пять часов после пар. Если результат устроит заказчика, то с нами заключат договор.

С привязкой к делу

Заявление о намерении объединить конструкторов региона и выполнять различные работы по конструированию и проектированию новых изделий и оборудования с ведущими предприятиями на университетской базе, породило немало скептицизма. Дескать, нет предпосылок для развития промышленности, технологий, рынка продукции, рынка потребителей, а профессия "конструктор" просто исчезла. Но жизнь показывает, что очень часто новые кадры решают если не все, то многое. И примеры, когда сами выпускники университета формируют рынок, уже есть. Достаточно активно развивается малый инжиниринговый бизнес. Яркий пример - ООО "Таг-инжиниринг", выпускающее широкую номенклатуру изделий из пластика. Ребята ищут рынки сбыта.

- Наша задача - отобрать наиболее подготовленных студентов, кому удалось освоить базовую программу обучения, и перевести на комплексный проект, который приведет их к дипломной работе, - подчеркивает Валентин Морозов. - Современные студенты не такие, какими были мы: они не хотят зубрить, скучают на лекциях, при этом желают добиваться практических результатов. Значит, технология обучения должна быть другой. Без привязки к реальным задачам подготовка не может быть полноценной: это тренд нынешнего образования. Давно есть понимание, куда двигаться. И мы в начале этого пути.

Профессионалы к созданию конструкторского бюро на базе университета пока относятся с "осторожным пониманием".

- Свой конструкторский отдел или конструкторское бюро на каждом предприятии - пусть даже и крупного - не обязательны, - считает главный специалист одного из владимирских профильных НИИ Игорь Смирнов. - Многие предприятия, получая подобного рода "сторонние" разработки, адаптируют их под свое производство. А на Западе давно существуют инженерные и конструкторские компании, зарабатывающие посредством таких проектов. Конечно, идея студенческого КБ интересна, хотя и не бесспорна. Подготовят ли там нужных специалистов? Можно дать знания, но в результате не получить инженера-конструктора с тем складом ума, воображением, усидчивостью, что необходимы в его профессии. Сказать однозначно, что что-то получится или не получится, по внешним признакам нельзя. И в хорошо оборудованной аудитории можно топтаться на месте. Все зависит от руководителя и персонала. Но если у них будут компетенции, которых нет у нас, - мы к ним обязательно обратимся.