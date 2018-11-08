Genesis показал обновленный седан G90

Премиальный бренд Genesis показал обновленный флагманский седан G90. На тизерном изображении много не разглядишь, однако уже ясно, что автомобиль будет сильно отличаться от предшественника.

Над рестайлингом модели работал бельгиец Люк Донкерволке, недавно занявший должность главного дизайнера группы Hyundai Motor.

По информации производителя, G90 получит новую переднюю часть с матричными фарами, цифровую приборную панель, продвинутый мультимедийный комплекс, а также активный датчик контроля шума. Для управления некоторыми функциями автомобиля можно будет использовать смартфон, а навигатор, впервые в корейской автоиндустрии, сможет обновлять карты онлайн.

Седан получит прежние двигатели: атмосферный 3.8-литровый V6 мощностью 309 л.с. и 5-литровый V8 на 409 л.с., а также 3,3-литровый турбированный силовой агрегат V6 на 370 л.с.

Премьера автомобиля запланирована на 27 ноября: она пройдет на специальном мероприятии в Сеуле. Корейские цены уже объявлены - от 63 000 долларов (чуть более 4 169 000 рублей).

Накануне Hyundai представил роскошную версию модели Creta. Также компания запустила в серийное производство новый седан Hyundai Lafesta.