В Пермском крае осужден зачинщик беспорядков в колонии № 37

Чусовской суд Пермского края осудил заключенного колонии № 37 за спровоцированные им массовые беспорядки. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, он приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в спальном помещении отряда исправительной колонии 30-летний осужденный применил насилие в отношении другого осужденного из мести за оказанное им содействие администрации исправительной колонии. Зачинщика поддержали еще несколько заключенных. Сотрудникам колонии оперативно удалось пресечь драку.

Как уточнили в региональном ФСИН, беспорядки были спровоцированы с целью смены руководства колонии, в которой отбывают срок экс-силовики. Осужденные не подчиняются законным требованиям сотрудников колонии, на что те вынуждены реагировать адекватными мерами воздействия. В связи с этим зачинщики всячески старались сместить требовательного начальника тюрьмы.

Напомним, что фигурант уголовного дела ранее работал в правоохранительных органах. В марте 2014 за вымогательство, грабеж и изнасилование он был приговорен судом к 10 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.