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09.11.2018 05:00
Рубрика: В мире

Американцы вышли на митинг после отставки генпрокурора страны

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Сотни американцев пришли к Белому дому, чтобы выразить свое несогласие с действиями Дональда Трампа. В минувшую среду президент США отправил в отставку генпрокурора страны Джеффа Сешнса. Прозошло все на следующий день после промежуточных выборов в конгресс США, отмечает РИА Новости.

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"Трамп уволил Сешнса, потому что хочет подорвать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Мы защитим Боба, мы защитим демократию", - скандирует выступающий с трибуны активист. Протестующие пришли к Белому дому с плакатами в руках - "Трамп не выше закона!", "Защитите Мюллера", "Импичмент 45".

Напомним, с мая прошлого года спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу якобы имевшего места российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Дональд Трамп ранее заявлял, что из-за данного расследования его рейтинг упал на 25 пунктов.

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Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. "Это расследование - головная боль наших американских коллег. Оно к нам не имеет никакого отношения", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
В мире США Дональд Трамп
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