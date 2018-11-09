Американцы вышли на митинг после отставки генпрокурора страны

Сотни американцев пришли к Белому дому, чтобы выразить свое несогласие с действиями Дональда Трампа. В минувшую среду президент США отправил в отставку генпрокурора страны Джеффа Сешнса. Прозошло все на следующий день после промежуточных выборов в конгресс США, отмечает РИА Новости.

"Трамп уволил Сешнса, потому что хочет подорвать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Мы защитим Боба, мы защитим демократию", - скандирует выступающий с трибуны активист. Протестующие пришли к Белому дому с плакатами в руках - "Трамп не выше закона!", "Защитите Мюллера", "Импичмент 45".

Напомним, с мая прошлого года спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу якобы имевшего места российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Дональд Трамп ранее заявлял, что из-за данного расследования его рейтинг упал на 25 пунктов.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. "Это расследование - головная боль наших американских коллег. Оно к нам не имеет никакого отношения", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.