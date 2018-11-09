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09.11.2018 16:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota показала первое видео нового седана Corolla

Текст: Андрей Полухин

Новый седан Toyota Corolla впервые показан на видео. Короткий ролик с тизерным изображением опубликован на пресс-портале японской компании. На 14-секундной записи последовательно появляются силуэты универсала, хэтчбека и седана Corolla. Фото с теми же абрисами сопровождает слоган "Новая эра для Corolla".

"Седан - третий тип кузова, который присоединится к линейке модели Corolla 12-го поколения", - сообщила пресс-служба японской корпорации.

Мировая премьера машины состоится 16 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Это говорит о том, что именно на рынок Поднебесной делают ставку в Toyota. Между тем, как предполагает Motor1, версия для местного рынка отныне перестанет отличаться от версий для других площадок, как это ранее произошло с другим седаном Camry. Тем более что новая Corolla также построена на глобальной архитектуре TNGA.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Подробности о новинке, вероятно, появятся за оставшуюся до дебюта неделю. Предполагается, что непосредственно на автошоу публике представят гибридную версию. Но серийные "пятидверки" с технической точки зрения вряд ли будут отличаться от ранее представленных универсала и хэтчбека - и тоже получат разное оснащение для разных рынков.

Напомним, седан Toyota Corolla для российского рынка производится в Турции. Машина стоит от 1 008 000 рублей. По сведениям "Автостат Инфо", за первые три квартала 2018 года россияне поставили на учет 3 803 таких автомобиля (в это число могут входить и седаны, импортированные в частном порядке из Японии). В целом Corolla уже несколько лет держит лидерство в рейтинге самых популярных автомобилей мира.

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#Toyota