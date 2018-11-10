Бизнесмен Рыболовлев приехал из Монако в Россию

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев прибыл из княжества Монако в Россию. Об этом сообщил представитель миллиардера Дмитрий Чечкин.

"Дмитрий Рыболовлев в настоящее время находится в Москве", - приводит его слова ТАСС.

Чечкин пояснил, что бизнесмен был освобожден из-под ареста в Монако не под залог и не под подписку о невыезде, а под так называемое условие судебного контроля.

"Ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях", - сообщил представитель Рыболовлева.

Напомним, российского миллиардера освободили из-под стражи накануне, предъявив обвинения в "активной торговле влиянием, активной коррупции, причастности к нарушению профессиональной тайны следствия". Кроме него по делу проходят еще три фигуранта. Всего они также отпущены "под юридическим контролем".

Рыболовлев был задержан 6 ноября после того, как правоохранительным органам стали доступны данные, содержавшиеся в смартфоне его адвоката. На его вилле полицейские провели обыски.