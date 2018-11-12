Как большие данные и "цифра" изменят российские школы

Когда 100 мегабит в секунду "пропишутся" в российских школах? Чему научат в технопарках "Кванториум" и центрах для талантливых детей? Сколько "стоит" нацпроект "Образование"? О том, как меняется российское образование, "РГ" беседует с заместителем министра просвещения Мариной Раковой.

Марина Николаевна, все чаще мы слышим про новые технологии в образовании. Но когда "цифра" дойдет до каждой из 42 тысяч школ? Ведь даже высокоскоростной интернет есть далеко не везде.

Марина Ракова: Уже в 2021 году этой проблемы не будет. Высокоскоростной интернет должен появиться в каждой школе: в сельской местности объем передачи данных достигнет 50 мегабит в секунду, в городах - 100 мегабит в секунду.

В рамках нацпроекта "Образование" реализуется федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Он включает три крупных блока. Во-первых, в электронный вид будет переведен весь документооборот: расписания, журналы, дневники, отчеты, бухгалтерия будут доступны в один клик.

Второй блок - "Российская электронная школа", которая включает сценарии уроков, виртуальные библиотеки и лаборатории. Это набор лучших практик, качественного контента в помощь учителю.

И третий блок - самый "умный" - платформа для горизонтального обучения и взаимодействия. Она позволит обмениваться опытом не только ученикам, но и педагогам, директорам школ, родителям. Мы хотим сделать систему "живой", чтобы каждый пользователь мог влиять на ее развитие по принципу Википедии. Хотим получить обратную связь от каждого: вот эта технология - классная, а вот эта требует доработки.

Почему эта платформа - самая "умная"?

Марина Ракова: Система сможет сама анализировать огромное количество информации на основе методов искусственного интеллекта: как человек ведет себя в Сети, какие у него интересы, успехи в учебе, какой у него "цифровой след". И на основе этих данных предлагать новые проекты, мастер-классы, конкурсы. Объединять людей, формировать сообщество увлеченных каким-то предметом, проектом, общей идеей.

Например, если система видит, что ребенок "растет" в физике гораздо быстрее своих одноклассников, она может предложить ему пообщаться с сильными ребятами из другой школы и даже из другого города. Вместе они могут создать проект, команду, подать заявку на участие в инженерной олимпиаде. А если ученик отстает - система предложит ему другой формат подачи материала, подберет наставника, который сможет его мотивировать. Это может быть, к примеру, учитель из кружка робототехники, студент или молодой специалист, работающий на предприятии.

Мы собираемся внедрять три сквозные технологии: цифровизацию, сетевое обучение и наставничество. Они во многом определят, как именно будет выглядеть российское образование в будущем.

Вы руководили федеральной сетью детских "Кванториумов". И не только: вы автор и идеолог этого проекта. Будете и дальше за ним "присматривать"?

Марина Ракова: Безусловно. Более того, продолжим его развивать. Планируется, что к 2024 году детский технопарк появится в каждом крупном городе. Это 245 "Кванториумов", где лучшие наставники, где дети "горят" научно-техническим творчеством, где созданы все условия для всестороннего развития ребенка. В том числе по таким направлениям, как шахматы, философия, культура, родная история.

Почему это так важно? Сегодня люди меняют профессию по четыре-пять раз за свою жизнь. Границы профессий размываются, они становятся универсальными. И главной задачей становится - сформировать у ребенка новый тип мышления: инженерного, изобретательского, командного, креативного.

Сформировать навыки и компетенции, необходимые для успешной, счастливой жизни. Показать, какие огромные возможности открыты перед ним.Успешных примеров много. Выпускники даже после одного года в детском технопарке выбирают инженерные, технические специальности, поступают в лучшие вузы и создают уникальные, востребованные на практике проекты.

Одна из главных задач сегодня - сформировать у ребенка новый тип мышления: инженерного, изобретательского, командного, креативного

Какие?

Марина Ракова: Очень хороший проект сделали наши ребята в Томске. Они разработали коптеры, которые во время полета собирают геоданные и прогнозируют заторы реки Томь. На основе этих данных МЧС планирует подрывы на реке и другие профилактические мероприятия. Проект работает уже два года. А во Владимире ученики собрали робота-мусорщика, который сам передвигается по дорогам.

Некоторые из успешных проектов мы реализуем каждый год. Например, ребята своими руками собирают мобильные электронные устройства, которые фиксируют данные о состоянии здоровья человека, и если показатели ухудшаются, подают сигнал о помощи. 9 мая эти девайсы вручаются ветеранам Великой Отечественной войны. Для нас это крайне важная акция и с точки зрения вовлечения детей в научно-техническое творчество, и с точки зрения воспитания.

Вы курируете нацпроект "Образование" - руководите его федеральным проектным офисом. Скажите, как будут распределяться федеральные субсидии по регионам? Кто получит деньги на новые школы, а кто - на центры для талантливых детей?

Марина Ракова: На национальный проект "Образование" правительство выделяет 701 миллиард рублей до 2024 года. У регионов есть возможность представить нам свои предложения и идеи, самые удачные из которых могут стать частью федеральных проектов. Конкретные суммы будут рассчитываться из реальной потребности. Например, средства на строительство сельских школ будут выделяться исходя из количества малых городов и сел в регионе и числа школьников, которые там учатся.

Также каждый регион может претендовать на целевое федеральное софинансирование по одному или нескольким направлениям. Среди них - создание детских технопарков, центров выявления и поддержки одаренных детей, обновление материально-технической базы школ, создание центров непрерывного профессионального мастерства для педагогов и другие.

Чтобы получить субсидию, региону необходимо создать ведомственный офис для реализации нацпроекта, подать заявку в министерство и выполнить ряд требований. Скажем, если в городе создается Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и регион хочет привлечь федеральные средства, ему необходимо найти площадку не менее 2,5 тысячи квадратных метров. Необходимо показать, что на ней или на целой сети площадок будут созданы все условия, чтобы не менее половины учителей региона могли повысить свою квалификацию.

Чему педагогов научат в этих центрах?

Марина Ракова: Настолько системно мы еще не подходили к повышению профессионального мастерства учителей. Планируется повышать не только предметный уровень, но и формировать у педагогов гибкие компетенции. В мире не осталось маленьких простых задач: все они комплексные. Поэтому учитель должен суметь поставить вместе с ребенком образовательную цель и выбрать инструменты для ее достижения, вовлечь его в планирование будущего. Важно научить ребят эффективно работать в команде и создавать собственные проекты, вести проекты вместе с детьми. Плюс - уметь ставить междисциплинарные задачи, работать в режиме конвергентного образования (когда срастаются разные технологические и предметные области. - Прим. ред.) и использовать для этого самые современные коммуникативные технологии.

Нацпроект "Образование" - один из самых масштабных и комплексных. Его реализуют сразу несколько министерств и ведомств, участвуют все 85 регионов. Не страшно браться за такую работу?

Марина Ракова: Я работаю не одна. Это большая команда министерства, команда "Фонда новых форм развития образования". Кроме того, по каждому из 10 федеральных проектов, составляющих нацпроект, созданы рабочие группы. В них входят эксперты из регионов, профессионального сообщества. Над его реализацией мы все вместе работаем в режиме 24/7.