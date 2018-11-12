Лукашенко: Минск готов предложить три кандидатуры на пост генсека ОДКБ

Беларусь может предложить три кандидатуры на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом президент страны заявил на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.

- Следующая страна по алфавиту Беларусь, и мы должны быть готовы к тому чтобы предложить свою кандидатуру, у меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ, - цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что решение по кандидатуре генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге. Юрий Хачатуров был освобожден от должности генсека ОДКБ в начале ноября. Хачатуров был назначен на этот пост решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в 2017 году.