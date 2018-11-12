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Рубрика: В мире

СМИ рекомендовали США закупить самолеты у РФ для борьбы с пожарами

Самолет-амфибия Бе-200ЧС. Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости Самолет-амфибия Бе-200ЧС. Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Самолет-амфибия Бе-200ЧС. Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Журналисты гонконгского издания Asia Times подсказали США, как справиться с проблемой крупных лесных пожаров, бушующих в настоящее время на территории штата Калифорния. Речь идет о том, чтобы взять в лизинг у России самолеты-амфибии Бе-200, предназначенные для ликвидации природных возгораний.

На сегодняшний день это самый мощный пожарный гидросамолет в мире. Он берет на борт 12 тонн воды, а лучший иностранный аналог - только шесть.

Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Как отмечают представители СМИ, Россия, Канада и Японии давно научились тушить крупные пожары при помощи авиации. США никогда не производили самолеты, предназначенные для тушения пожаров, говорится в публикации издания. Соединенные Штаты для борьбы с огнем применяют старые переоборудованные самолеты, которые находятся не в лучшем техническом состоянии.

Нынешние пожары признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии выросло до 11.

Справка "РГ"

Бе-200 "Альтаир" - российский самолет-амфибия, или "летающая лодка", разработанный специалистами Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Бе-200 способен взлетать и с земли, и с воды. Применяется при тушении пожаров, для поисково-спасательных операций, охраны водных поверхностей, экологических миссий, перевозки пассажиров и грузов. Бе-200ЧС уже успел зарекомендовать себя при борьбе с пожарами и проведении спасательных операций, в том числе за границей - в Греции, Португалии, Испании, Франции и Индонезии.

В мире США Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Лесные пожары в США
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