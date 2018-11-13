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Рубрика: Экономика

Доллар настроился снова преодолеть исторический максимум

Текст: Роман Маркелов
Курс доллара растет на глобальном рынке к валютам развивающихся рынков, включая рубль. Скорее всего, укрепление американской валюты продолжится и дальше, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во вторник, 13 ноября, рубль, вероятно, останется под давлением, прогнозирует начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Небольшое восстановление уровня нефтяных котировок не сможет компенсировать рублю нервозное ожидание новых санкций США, полагает он. Курс российской валюты, по мнению аналитика, должен остаться сегодня в диапазоне 67-68 рублей за доллар, но риски обновления среднесрочных максимумов выглядят высокими.

Фото: depositphotos.com
Названы курсы доллара и евро к началу 2019 года

В последние дни волатильность в паре "рубль-доллар" выросла, констатирует руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба. Это произошло из-за удешевления нефти и санкционной риторики, соглашается он. Эти же факторы останутся доминирующими в ближайшие недели, причем курс доллара может достичь 69-70 рублей, говорит Журба.

Последний раз, напомним, официальный курс американской валюты, который устанавливает Банк России, приблизился к 70 рублям 12 сентября 2018 года, а превысил его в марте 2016 года.

Уверенный темп роста экономики США поддерживает доллар, продолжает Евстифеев. Федеральная резервная система (ФРС) США не видит препятствий для еще одного повышения базовой ставки в декабре и трех повышений в 2019 году, добавляет он.

"Октябрьская статистика по рынку труда указала, что замедление инвестиционной активности в экономике компенсируется более высоким ростом зарплат, что в итоге может привести к превышению инфляции таргетируемого ФРС уровня. На фоне сохранения низкой привлекательности развивающихся рынков, отток капитала в США должен продолжиться, что будет поддерживать позиции доллара", - считает Евстифеев.

Фото: Reuters
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Доллар может продолжить укрепляться на фоне европейских проблем, которые связаны с рисками банковского кризиса в Италии, споров между итальянским правительством и Еврокомиссией по бюджету, а также сложностям с одобрением договоренностей по выходу из Евросоюза в Великобритании, добавляет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Это может продолжаться еще довольно долго, хотя американские политики скоро начнут выражать недовольство сильным долларом, а представители Европейского ЦБ будут уверять в приверженности крепкой единой валюте, считает Журба. Обычно это позволяет избегать чрезмерных движений на рынке forex, потому что волатильность никому не нужна, отмечает он.

На ближайшие дни вероятность укрепления рубля не столь значительная, курс может остаться в диапазоне 67-68 за доллар, хотя в паре "евро-рубль" преимущество на стороне российской валюты и нельзя исключать движения в сторону 75 рублей за евро, прогнозирует Кочетков.

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