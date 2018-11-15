Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав

Первомайский районный суд Омска лишил родительских прав омичку, подарившую свою новорожденную дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга. С иском в суд обратился Омский транспортный прокурор.

- Ответчица лишена родительских прав, кроме того, с нее взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на попечении органов опеки и попечительства, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Девочке, которая находится в доме ребенка в Ленобласти, будут искать новую семью. Желающие ее удочерить уже есть.

Напомним, 25-летняя безработная омичка решила подарить кому-нибудь свою дочку еще во время беременности. Она поняла, что не сможет самостоятельно содержать ребенка, и написала об этом в соцсетях. Забрать новорожденную решила жительница Петербурга. 43-летняя учительница младших классов вырастила родного сына и воспитывала приемную дочь, но, по ее словам, очень захотела третьего малыша. Девятидневную девочку по "липовым" документам вывезли в Северную столицу.

Кировский районный суд Омска признал омичку виновной по статье 154 УК РФ "Незаконное усыновление" и оштрафовал на 24 000 рублей. Учительницу из Санкт-Петербурга также признали виновной в незаконном усыновлении и использовании поддельных документов. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 15 процентов из заработной платы в доход государства.