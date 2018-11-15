Новости

Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США 07:11
Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ 07:06
Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе 07:01
Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав 06:50
Трамп обосновал проигрыш республиканцев на выборах фальсификациями 06:47
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления 06:29
В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника 06:22
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:18
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими" 05:52
Авиакомпания JAL за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов 05:36
Жители Камчатки ощутили шестибалльное землетрясение 05:30
В 21 веке США потратили на войны почти шесть триллионов долларов 05:26
США призвали к выводу иранских сил из Сирии 04:58
Четырехметровая акула напала на каякера в Австралии 04:54
Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона 04:22
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец" 04:17
Власти Британии одобрили проект соглашения по Brexit 03:52
В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 03:32
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России 03:13
В Якутии авария на ЛЭП оставила без света 56 тысяч человек 02:28
CNBC: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских С-400 02:28
Телеканал Fox News поддержал иск CNN против президента США 02:12
В Японии два кота третий год не могут попасть в музей 01:50
Турецкий МИД призвал к международному расследованию убийства Хашкаджи 01:40
США ввели санкции в отношении отелей и организаций Кубы 01:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 06:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав

Текст: Наталья Граф (Омск)

Первомайский районный суд Омска лишил родительских прав омичку, подарившую свою новорожденную дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга. С иском в суд обратился Омский транспортный прокурор.

СК опубликовал видео дарения ребенка в омском аэропорту

- Ответчица лишена родительских прав, кроме того, с нее взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на попечении органов опеки и попечительства, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Девочке, которая находится в доме ребенка в Ленобласти, будут искать новую семью. Желающие ее удочерить уже есть.

Напомним, 25-летняя безработная омичка решила подарить кому-нибудь свою дочку еще во время беременности. Она поняла, что не сможет самостоятельно содержать ребенка, и написала об этом в соцсетях. Забрать новорожденную решила жительница Петербурга. 43-летняя учительница младших классов вырастила родного сына и воспитывала приемную дочь, но, по ее словам, очень захотела третьего малыша. Девятидневную девочку по "липовым" документам вывезли в Северную столицу.

Кировский районный суд Омска признал омичку виновной по статье 154 УК РФ "Незаконное усыновление" и оштрафовал на 24 000 рублей. Учительницу из Санкт-Петербурга также признали виновной в незаконном усыновлении и использовании поддельных документов. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 15 процентов из заработной платы в доход государства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года