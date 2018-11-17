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Автор "Фарго" и "Легиона" займется еще одним многообещающим проектом

Новости
    17.11.2018, 16:28
Текст:   Феликс Зилич
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Создатель сериалов "Фарго" и "Легион" Ной Хоули станет шоураннером еще одного телепроекта - криминальной драмы "Благочестие" (Piety), которая расскажет о религиозном культе на американском Западе.

Фото: Depositphotos
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Сценарий пилотной серии написал по оригинальной идее один из сопродюсеров "Проповедника" Уэс Браун, сообщает Deadline.

Шоу выйдет на канале FX, а за работу над проектом будет отвечать производственная компания Хоули 26 Keys Productions.

В данный момент Ной Хоули работает над четвертым сезоном "Фарго", третьим сезоном "Легиона", новым сериалом про убийство Мартина Лютера Кинга, а также над многосерийной экранизацией культового романа Курта Воннегута "Колыбель для кошки"

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