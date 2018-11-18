Евгений Хавтан рассказал о том, почему Осин ушел из "Браво"

Основатель культовой рок-группы "Браво" Евгений Хавтан прокомментировал скоропостижную кончину своего коллеги Евгения Осина.

По словам Хавтана, Осин был идеальным фронтменом группы "Браво". Он назвал период сотрудничества с тезкой - конец 1980-х - замечательным временем.

"Это известие застало нас вчера на нашем юбилейном концерте, и мы посвятили его памяти Жени. Он был в группе с 1988 по 1989 годы. Мало кто знает, что он записал один из первых после Жанны Агузаровой хитов - "Добрый вечер, Москва", - приводит слова Хавтана РИА Новости.

Он рассказал, что Осина привел в группу бас-гитарист Сергей Лапин. Оказывается, в планах не было брать его вокалистом, однако он очень хотел остаться в группе.

"Он сказал, что он готов быть кем угодно - вокалистом, грузчиком, техником, и мы решили его попробовать. Год мы ездили на гастроли, и это время было замечательным, Женя идеально вписался во фронтмены "Браво" на тот момент. Этот период, наверное, бы продолжился, если бы не его пристрастие...", - печально подытожил Хавтан.

Напомним, Осина сменил другой легендарный вокалист - Валерий Сюткин.

Евгений Осин - автор таких хитов, как "Плачет девочка в автомате", "Таня плюс Володя", "Портрет работы Пабло Пикассо" и других, также сотрудничал с группами "Николай Коперник" и "Альянс".

Он умер в возрасте 54 лет у себя дома. Ранее стало известно, что его похоронят во вторник на Троекуровском кладбище. Там же пройдет прощание.