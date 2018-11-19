Четыре палестинца пострадали во время операции израильской армии

Четверо палестинцев пострадали от пуль израильской армии на Западном берегу реки Иордан.

Медицинская помощь потребовалась молодым людям, проживающим в поселении Дейр Абу Машаль (недалеко от города Рамаллах). Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Напомним, на прошолой неделе конфликтующие стороны обменялись ракетными ударами. Израиль поразил около 160 целей в секторе Газа, а с палестинских территорий были выпущены более 370 ракет. Это был самый интенсивный раунд вооруженного противостояния за последние четыре года.