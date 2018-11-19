Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны еврейского государства после отставки главы ведомства Авигдора Либермана. Бывший глава минобороны страны покинул свой пост из-за несогласия с завершением вооруженного конфликта и смягчением экономических санкций против ХАМАС в секторе Газа.

Нетаньяху отметил, что в настоящее время страна пребывает в одном из самых сложных периодов в области безопасности и на правительство в этой связи обрушивается много критики, передает Times of Israel. "Безопасность страны находится вне политики и личных интересов", - добавил он.

Теперь под управлением премьера находятся четыре министерских поста: обороны, иностранных дел, здравоохранения, репатриации и интеграции.

Напомним, министр обороны Израиля Авигдор Либерман 14 ноября объявил в кнессете о своей отставке с поста главы военного ведомства, а его партии "Наш дом Израиль" (НДИ) - из правящей право-религиозной коалиции. Заявления Либермана прозвучали сразу после заседания фракции НДИ в кнессете. "Я не могу оставаться на посту главы военного ведомства, когда миллионы долларов утекают в сектор Газа", - сказал бывший министр обороны. Министр по делам абсорбации Израиля Софа Ландвер в среду также подала в отставку вслед за главой оборонного ведомства. Ландвер поддержала позицию лидера своей партии и решила покинуть должность, на которой она реализовывала программы по улучшению жизни репатриантов.

Между тем МИД РФ рассчитывает, что режим прекращения огня между израильтянами и палестинцами, восстановленный после резкого обострения конфликта, будет носить долгосрочный характер.