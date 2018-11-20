Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о хороших отношениях республики с Москвой.

"Россия - прекрасный торговый и политический партнер. Она нас понимает, потому что сама является жертвой американских санкций", - подчеркнул дипломат. Он также обратил внимание на действия Вашингтона по дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

"Соединенные Штаты подталкивают всех наших соседей, чтобы они нас бойкотировали. Но не похоже, что это работает", - цитирует ТАСС Зарифа.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия может перейти на расчеты с Ираном в нацвалютах. Кроме того, Москва и Тегеран расширят сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и киберпреступностью.

Двустороннее взаимодействие на указанных направлениях будет только углубляться, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.