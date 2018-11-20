Брянские власти заявили, что спасут троллейбусное предприятие, и для начала помогли ему расплатиться с долгами. Однако конкуренция на рынке перевозок так сильна, что "рогатому" придется отвоевывать утраченные позиции.

Начинать приходится с нуля, точнее, с преодоления той разрухи, которая складывалась до этого десятилетиями. Когда-то троллейбусное управление располагало двумя сотнями машин, которые перевозили львиную долю пассажиров. Сейчас - миллион человек в месяц. Кажется, что это много, но в действительности большинство горожан выбирают юркие маршрутки. Правда, за последние месяцы прибавилось число пассажиров муниципального автобусного предприятия, которое приобрело за счет областного бюджета несколько десятков новых машин. С электрическим транспортом ситуация сложнее. Весной от московских коллег Брянск получил четырнадцать троллейбусов с пробегом.

Оптимизировать маршрутную сеть предложил губернатор Александр Богомаз.

- Почему маршрутки прибыльные, а автобусы и троллейбусы - нет? - поинтересовался глава региона.

Действительно, при стоимости проезда в 20 рублей владельцы маршруток получают прибыль, которая позволяет им покупать новые импортные автобусы, а троллейбусное предприятие тонет в убытках. Причина не в том, что за проезд здесь платят 18 рублей, а не 20. Муниципальный транспорт перевозит льготников. Он должен получать компенсации за это, но вот здесь и начинается путаница, поскольку точного числа перевезенных льготников нет. И все же даже не это стало основной причиной убытков. Троллейбусы чаще всего ходят теперь почти пустыми.

- Машина рассчитана на 80 человек, а едут иногда два-три. Поэтому пришлось отказаться от некоторых рейсов, - говорит начальник троллейбусного управления Наталья Назарова.

Для привлечения пассажиров прибегали к различным уловкам. В салонах зачитывали высказывания знаменитых людей, пословицы и поговорки о вежливости, пускали экскурсионные троллейбусы, в которых экскурсоводы развлекали пассажиров занимательными историями. Но пассажир продолжает платить дополнительные два рубля, чтобы побыстрее доехать на работу, домой или в магазин. Причем некоторые маршруты микроавтобусов растянулись на весь город, что удобно жителям. У троллейбусов остаются свои преимущества. Они гораздо безопаснее маршруток, которые беспрестанно попадают в аварии. Контроль водителей на муниципальном предприятии жестче, здесь за руль не сядет хмельной водитель. Сейчас на улицах города начали устанавливать электронные табло, которые указывают время прибытия автобусов и троллейбусов. Это тоже должно привлечь внимание горожан. Наконец, не всем приятно ездить в тесных маршрутках с низким потолком. В троллейбусе дышится вольнее.

И троллейбусы, и автобусы выполняют социальную функцию - перевозят льготников

- У на сейчас 117 машин, а на линию выходит 90, - уточняет Наталья Назарова. - Готовность парка составляет 80 процентов.

Наталья Назарова вынуждена по одежке протягивать ножки. Разумеется, она не отказалась бы от новых троллейбусов, но понимает, что важнее сейчас не наращивать новые долги. Потому основные надежды возлагает на своих ремонтников. Здесь трудятся механики и сварщики с золотыми руками. Они умеют чинить даже огромные электродвигатели и сваривать ржавую жесть. Придется переоснащать и ремонтную, и другие службы, поскольку десятилетиями в них не вкладывали средства. Важно, что рабочие не отчаялись, их закалке может позавидовать любой. Есть свои герои и среди водителей. Александр Гудым, например, сорок лет водит электрические машины по городу, накатывая за смену по 130-160 километров.

- Троллейбусы должны ходить по городу, - говорит начальник ремонтного цеха Владимир Полянский. - В шесть утра на остановках нет ни маршруток, ни больших автобусов, а мы есть. В тридцатиградусный мороз тоже никто не хочет выезжать в рейс, а мы едем. И машины выдерживают, хоть им уже по пятнадцать - двадцать лет. Если нам помогут, то мы выдюжим.

Сейчас час работы троллейбуса на линии обходится в 1295 рублей. Билеты на такую сумму не продаются, то есть каждый час поездки множит убытки.

- Надеемся, что город поможет. В первую очередь мы ждем компенсации за проезд льготников. Нужно обновлять парк и исключить дублирование маршрутов муниципальными автобусами и троллейбусами там, где это можно сделать без ущерба для пассажиров, - объясняет Наталья Назарова. - Поднимать цену проезда сейчас бессмысленно.

Себестоимость провоза одного пассажира в брянском троллейбусе достигла 24 рублей, то есть она существенно выше, чем в маршрутках. Троллейбусное управление тратит огромные деньги на электричество. Ежемесячное содержание депо обходится в миллион рублей. Зарплаты не привлекают ремонтников - на предприятии около тридцати процентов вакансий. В водители идут охотнее.

При всех трудностях глава Брянска Александр Хлиманков твердо заявил:

- Муниципальный транспорт важен для жителей. И троллейбусы, и автобусы выполняют социальную функцию - перевозят льготников. С помощью губернатора мы погасили старые долги троллейбусного управления. Будем разрабатывать меры, чтобы не накапливались новые долги. Да, в условиях конкуренции пассажир выбирает тот вид транспорта, который удобнее. Автобусы и троллейбусы удобнее для людей старшего возраста, для инвалидов, и власти обязаны учитывать их запросы. Городской транспорт нужно развивать, и мы будем это делать.

Гораздо заметнее изменился парк городских автобусов. Областные власти за два с лишним года дали на закупку новых машин уже более 700 миллионов рублей. В целом автопарк города должен обновиться на сотню больших автобусов. Из них 53 приобрели за 310 миллионов рублей по государственной программе развития транспорта.

До конца года Брянск закупит еще 36 новых автобусов. Власти города уверены, что муниципальный транспорт все же сможет составить серьезную конкуренцию маршруткам. В начале следующего года начнут вводить электронную систему оплаты проезда, что даст еще один козырь тем, кто хочет спасти городские троллейбусы и автобусы.