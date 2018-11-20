Номерной фонд ростовских гостиниц после чемпионата мира по футболу увеличился практически в два раза. Но поток туристов и болельщиков схлынул, и отели возвращаются к повседневной жизни. Многие донские отельеры всерьез задумались о том, как поддержать свой бизнес и чем привлечь туриста.

Глава департамента экономики администрации Ростова Светлана Камбулова привела такие данные: в 2010 году, когда южная столица подавала заявку на проведение ЧМ, в городе работали 83 гостиницы. К чемпионату в Ростове открылись несколько новых крупных отелей и множество хостелов. В настоящее время Ростов готов предложить гостям больше 4 000 номеров и принять одновременно до восьми тысяч человек.

Однако отельеры констатируют: после чемпионата туристический поток схлынул, и гостиницы сейчас заполнены далеко не на 100 процентов. Как эмоционально выразилась хозяйка ростовского отеля, "все мы сейчас думаем, что предпринять, чтобы не рвать друг у друга гостя и не снижать цены до 1 800 рублей в сутки за номер с завтраком".

С этой проблемой столкнулись отельеры не только Ростова и области, но и других регионов, которым доводилось принимать крупные мероприятия. Как показал опыт Универсиады-2013, в Казани тоже ожидали резкого спада количества гостей после спортивного праздника. Но, к удивлению местных отельеров, в течение трех лет интерес к городу не только не угасал, но и стабильно рос. Если исходить из опыта Казани, то и у донского региона на развитие туристических направлений есть три года. За этот период необходимо понять, что делать, чтобы поддержать популярность города.

- Многие мои знакомые с удовольствием посещают Казань и возвращаются оттуда восторженные, а с Ростовом не так, - поделилась своими наблюдениями хозяйка небольшой гостиницы Людмила Милованова. - Гости оставляют доброжелательные отзывы, только если в клубе было круто или раки попались особенно вкусные. На туристическом рынке 90 процентов компаний занимаются выездным туризмом, а вот принимать гостей решаются не все - сетуют не только на низкую маржинальность этого бизнеса, но и на сложности, которые возникают при обслуживании клиентов. Ведь им приходится продавать не только "койкоместо", но и все достопримечательности региона - от билетов в театр до фестиваля "Донская лоза".

- Очередь из туристов, которые желают посетить Ростов, не выстраивается - это факт, - рассказала директор крупного туристического агентства Татьяна Нечепаева. - Когда мы решили не только отправлять земляков в поездки, но и принимать гостей, многие коллеги отнеслись к этому скептически. Мы и на самом деле столкнулись с массой проблем. Главное, нет хороших экскурсоводов. Например, испаноговорящего экскурсовода оказалось не так-то просто найти. Мы начали сотрудничать с вузами. К сожалению, и среди студентов не найти хороших специалистов. Я, как работодатель, вижу, что 99 процентов выпускников вузов профнепригодны, - говорит Нечепаева. - Нам пришлось потратить много времени на их обучение. В итоге решили объединить профессиональных экскурсоводов в ассоциацию. Сегодня она насчитывает 60 человек. Мы стараемся внушить, что экскурсия - это театр одного актера, надо уметь держать публику, быть психологом.

Кстати, в большинстве ростовских туристических компаний признают, что специалисты старой школы хорошо знают материал, но сегодня требуется не только это. Нужны экскурсии, которые позволят туристу получить эмоции, а не просто информацию. Многие туристы хотят собрать во время путешествия максимум впечатлений. Так, во время подготовки к ЧМ в местные компании очень часто приходили заявления на комплексное обслуживание.

Туристические компании ждут закон, который бы регулировал деятельность экскурсоводов, ведь по сути сегодня каждый может объявить, что он экскурсовод и водить группы. Иногда это приводит к казусам. Например, в Питере и Москве китайцы водят своих земляков на экскурсии и рассказывают им, что Исаакиевский собор и Мавзолей построили китайцы.

Что же касается утверждения, будто на Дону отсутствуют достопримечательности, это слишком пессимистический взгляд. В регионе происходит много интересного: джазовый фестиваль, кинофестиваль Bridge of Arts, единственные в России гонки на тракторах "Бизон-трек-шоу", экономические форумы. Однако отельеры настаивают на том, что городу не хватает какого-то "космического по привлекательности действа".

- Мы часто слышим от предпринимателей: дайте нам событийное мероприятие, и наши гостиницы будет заполнены на 100 процентов, - говорит начальник управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области Инна Шинкина. - Но значительные мероприятия в регионе есть. Мы отлично "раскрутили" в Пухляковском этнографический фестиваль "Донская лоза", где представлены традиции виноградарства и виноделия. На хуторе собираются одновременно 30 тысяч человек! Есть еще Азовское осадное сидение, оборона Таганрога, Шолоховская весна в Вешенской: гостям есть из чего выбрать.

Но здесь тоже все не просто: люди, посетившие фестивали на хуторах и в станицах, жалуются на отсутствие туалетов, нехватку автостоянок и плохие дороги. Ростов же получил отличное наследство после ЧМ. Кстати, идей насчет "космического действа" очень много: одни предложили проводить в Ростове "Юморину", которая была когда-то в Одессе, другие задумали фестиваль "Левый берег". При этом очевидно: никто не принесет ростовчанам "космическое действо" на блюдечке с голубой каемочкой. Придется самим превращать город в столицу туризма на юге страны. Времени не так уж много, интерес к региону после ЧМ-2018 продержится три года. И теперь только от самих дончан зависит, насколько удачно получится распорядиться наследием мундиаля.