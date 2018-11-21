США поддержали южнокорейкого кандидата на пост главы Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты поддерживают кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на пост главы Интерпола. Он отметил, что возглавить организацию должен "честный и вызывающий доверие" человек.

Напомним, основным претендентом на должность главы Интерпола называют россиянина Александра Прокопчука, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации. Вашингтон однако заявил, что российская сторона намерена использовать Интерпол в политических целях.

Помпео призвал всех голосовать за нынешнего исполняющего обязанности президента организации Ким Чон Яна, передает ТАСС. Выборы директора Интерпола пройдут в среду на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае. Не исключено также, что кандидата на пост главы организации может выдвинуть также ЮАР. Президент избирается сроком на четыре года, три вице-президента - на три года.

Прокопчук стал первым россиянином, занявшим высокий пост в Интерполе впервые с момента вступления России в эту организацию. Он был избран с рекордным счетом - 127 голосами "за" при 10 "против" и восьми воздержавшихся.

Между тем в Кремле заявили о вмешательстве американских сенаторов в выборы главы Интерпола. Открытое письмо сенаторов содержит голословные обвинения в адрес Прокопчука, а также негативные прогнозы работы международной полиции под его руководством. В МВД РФ уверены, что в случае избрания на пост Александр Прокопчук с его многолетним опытом работы в правоохранительной сфере будет осуществлять деятельность исключительно в интересах данной организации.

Выборы состоятся после исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвея, который, как оказалось, был задержан китайскими властями за злоупотребление служебным положением.