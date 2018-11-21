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Рубрика: В мире

США поддержали южнокорейкого кандидата на пост главы Интерпола

Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян. Фото: Kang Kyung-kook/Newsis via AP Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян. Фото: Kang Kyung-kook/Newsis via AP
Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян. Фото: Kang Kyung-kook/Newsis via AP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты поддерживают кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на пост главы Интерпола. Он отметил, что возглавить организацию должен "честный и вызывающий доверие" человек.

В Кремле рассказали об ожиданиях от голосования в Интерполе

Напомним, основным претендентом на должность главы Интерпола называют россиянина Александра Прокопчука, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации. Вашингтон однако заявил, что российская сторона намерена использовать Интерпол в политических целях.

Помпео призвал всех голосовать за нынешнего исполняющего обязанности президента организации Ким Чон Яна, передает ТАСС. Выборы директора Интерпола пройдут в среду на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае. Не исключено также, что кандидата на пост главы организации может выдвинуть также ЮАР. Президент избирается сроком на четыре года, три вице-президента - на три года.

Прокопчук стал первым россиянином, занявшим высокий пост в Интерполе впервые с момента вступления России в эту организацию. Он был избран с рекордным счетом - 127 голосами "за" при 10 "против" и восьми воздержавшихся.

Фото: ROSLAN RAHMAN / AFP
Глава Интерпола подал в отставку

Между тем в Кремле заявили о вмешательстве американских сенаторов в выборы главы Интерпола. Открытое письмо сенаторов содержит голословные обвинения в адрес Прокопчука, а также негативные прогнозы работы международной полиции под его руководством. В МВД РФ уверены, что в случае избрания на пост Александр Прокопчук с его многолетним опытом работы в правоохранительной сфере будет осуществлять деятельность исключительно в интересах данной организации.

Выборы состоятся после исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвея, который, как оказалось, был задержан китайскими властями за злоупотребление служебным положением.

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