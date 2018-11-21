Видео: Как американцы спутали легендарные "Запорожцы" с BMW и Ford

Живущий в Калифорнии блогер Павел Суслов продолжает заниматься популяризацией отечественного автопрома в США. Судя по всему, работы у него еще много.

На этот раз Суслов решил выяснить, что думают о советских классических автомобилях владельцы их американских аналогов. Для этого на одной из тусовок любителей автостарины Павел показал им изображения "Запорожцев", "Жигулей", "Чаек" и прочих популярных в прошлом веке моделей.

Угадать по картинкам не только марки, но и происхождение машин опытные автолюбители не смогли. За исключением мужчины, который недавно посетил выставку старых авто в Санкт-Петербурге. Он догадался, что речь может идти о советской технике.

"Горбатый" "Запорожец" напомнил американцам Fiat, "ушастый" - почему-то BMW или Ford из 1960-х. "Копейку" "знатоки" спутали с Renault, а "восьмерку" - с Volkswagen. Остается предположить, что молодые американцы сыграли бы в эту угадайку куда лучше. Хотя бы потому, что могли видеть несколько предыдущих видеороликов Павла - с тестами каким-то чудом попавших в США "копейки", "Нивы", УАЗика, "Буханки" и других легендарных советских автомобилей.