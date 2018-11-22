В репертуаре петербургского ТЮЗа появился мюзикл "Бедная Лиза"

Мюзикл "Бедная Лиза", ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург, 25 ноября

Первая постановка "Бедной Лизы" случилась у Марка Розовского еще 45 лет назад. Фото: Наталья Кореновская/ ТЮЗ им. А.А. Брянцева

В репертуаре петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева появился мюзикл "Бедная Лиза" по одноименной повести Николая Карамзина. Пьеса, музыка и постановка Марка Розовского, художественного руководителя московского Театра "У Никитских ворот".

Трагическая история любви Лизы, молодой крестьянки, милой, доверчивой, честной, трудолюбивой, к дворянину, ветреному повесе, красавцу Эрасту. Первая любовь и измена, предательство, крушение надежд. Она говорит: "Было да сплыло". Он: "Уж восхищенья нет: ведь тайны нет уже".

В программке и афише сказано, что спектакль посвящен памяти великого режиссера Георгия Александровича Товстоногова. Первая постановка "Бедной Лизы" случилась у Розовского в Ленинграде 45 лет назад на Малой сцене Большого драматического театра, которым тогда руководил Товстоногов.

Жанр - "русский мюзикл". Музыкально-поэтические номера (стихи Юрия Ряшенцева) вплетены в драматическое действие.

- В какой-то степени это старомодный спектакль, но, надеюсь, как раз в этом его сила! - считает режиссер. - Наши понятия о зле и добре имеют пробелы, отчего жизнь оказывается лишена вкуса, покоя и грации, путаница ведет к хаосу, скошенные представления могут привести даже к преступлению. Вот почему Карамзин нужен всем нам, и прежде всего молодежи, ищущей себя в мире.

Костюмы - исторические: золотом расшитые камзолы, белоснежные жабо у дворян. Актеры появляются в париках и буклях. Четыре персонажа: Лиза, ее мать, Эраст и Леонид. Леонид держит книжку в руках, говорит от имени автора и комментирует происходящее на сцене, участвуя в собственном рассказе. На заднем фоне разместились музыканты.

В начале спектакля актеры выходят на сцену с табличками "1793" и "2018". И объявляют: "Музыкально-поэтическое представление". Крест с надписью "И крестьянки любить умеют". В зале ТЮЗа много молодых зрителей, родившихся в XXI веке. Их не затащишь на водевиль, в оперетту. Как они воспримут постановку 81-летнего режиссера? Где говорят: "рОма-аны", "восхитительно", обращаются друг к другу: "ах, любезная Лиза", "моя овечка, козочка", "милый друг", поют про вздохи на скамейке и прогулки при луне. Так сегодня редко кто ставит. Но на удивление молодежь принимает постановку хорошо.

Исполнительнице роли Лизы Анне Мигицко 24 года, она служит в ТЮЗе третий сезон, окончила РГИСИ, курс при театре под руководством Вениамина Фильштинского и Адольфа Шапиро. В 12 лет дочь народного артиста России Сергея Мигицко впервые вышла на сцену в спектакле Night and day Театра имени Ленсовета, в котором потом играла шесть лет.

- Я человек музыкальный, училась в музыкальной школе, поэтому предложение сыграть роль Лизы в мюзикле приняла с удовольствием, - рассказала Анна Мигицко. - Полгода репетировали, пели, и, как говорил Марк Григорьевич, "магия произошла: терпение и труд все перетрут". О "старомодности" спектакля он говорил с юмором, улыбкой. А почему нет? В наше время имеют право на жизнь разные формы.