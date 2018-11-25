Артиллерийские катера ВМС Украины начали возвращаться в Бердянск

Три артиллерийских катера ВМС Украины, которые направлялись из порта Бердянск в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в начальную точку. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ранее в воскресенье в 11.30 из Бердянска в сторону Керченского залива вышли сначала два артиллерийских бронекатера "Гюрза", затем к ним присоединился еще один катер. Все они на полном ходу они следовали в район провокации трех других судов ВМС Украины, которые встали в дрейф в Черном море, не доходя Керченского залива.

Погранслужба ФСБ России официально предупредила, что будет пресекать любые провокации со стороны украинских судов.

Кроме того, в ЦОС сообщили, что у ФСБ России имеются неопровержимые доказательства проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе пообещали предать эти материалы гласности уже в ближайшее время.