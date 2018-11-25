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25.11.2018 04:15
Рубрика: Общество

Рогозин пошутил по поводу американцев на Луне

Текст: Наталия Ячменникова

В "Роскосмосе" назвали шуткой слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина про необходимость проверки того, высаживались ли американские астронавты на Луну.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Напомним, во время встречи с молдавским президентом Игорем Додоном руководитель российского космического ведомства рассказал о том, что "Роскосмос" и НАСА начали готовить экипажи для работы в экстремальных условиях лунной орбиты.

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Речь идет о создании на Луне долгосрочной посещаемой базы. В основном, это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны.

По словам Дмитрия Рогозина, эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы. "Они говорят, что были. Мы проверим", - пошутил Дмитрий Рогозин по поводу пребывания американцев на Луне.

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В принципе, совершенно очевидно, что и соответствующий вопрос был задан в шутку. И такой же был ответ. Хотя, надо сказать, в свое время подлинность пребывания американских астронавтов на Луне у кое-кого вызывала определенные сомнения.

"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди", - не раз говорил по этому поводу наш легендарный космонавт Алексей Леонов. Но самое смешное, что все нелепые слухи о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах высадки на Луну начались именно с самих американцев. По словам Алексея Леонова, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету.

Фото: depositphotos.com
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"Запуски американцев в рамках лунной программы транслировались по телевидению, и только две страны в мире - СССР и коммунистический Китай - не стали передавать в эфир эти исторические кадры. Я и тогда считал, и теперь считаю - зря. Только ограниченная группа советских космических специалистов эти запуски смотрела по закрытому каналу.

Видели мы, в отличие от всех остальных людей в СССР, и высадку Армстронга и Олдрина на Луну, транслировавшуюся Соединенными Штатами на весь мир. Американцы выставили на поверхности Луны телевизионную антенну, все, что они там делали, передавали через телекамеру на Землю. Было также сделано несколько повторов этих телеэфиров.

Когда Армстронг встал на поверхность Луны, и все в США захлопали, мы здесь, в СССР, советские космонавты, тоже скрестили пальцы на удачу и искренне желали ребятам успеха", - рассказывает Алексей Леонов в своей книге "Время первых".

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны
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