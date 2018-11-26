Рапота рассказал об отмене роуминга между Россией и Беларусью

В ближайшее время может быть окончательно решен вопрос об отмене роуминга на территории Союзного государства, а также подписано соглашение о взаимном признании виз Россией и Беларусью. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. А вот вводить единый паспорт и валюту он считает нецелесообразным.

Григорий Алексеевич, предполагалось, что соглашение о взаимном признании виз между Россией и Беларусью будет заключено еще в прошлом году, но потом сроки несколько раз сдвигались. Что мешает его подписать? И когда это все-таки произойдет?

Григорий Рапота: Недавно в Минске вице-премьеры обеих стран приняли решение подписать соглашение до конца года. Почему не получилось это сделать еще в прошлом году? Просто ряд технологических деталей потребовал дополнительного изучения нашими правоохранительными органами и министерствами иностранных дел. Я считаю, что в данном случае лучше подольше поработать, но сделать такой документ, чтобы потом не приходилось его переделывать.

Может быть, он особо и не нужен? Живем же мы как-то и без этого соглашения.

Григорий Рапота: Очень нужен. Объясню почему. Дело в том, что российско-белорусская граница открыта для свободного пересечения гражданами России и Беларуси - и это остается в силе, а граждане третьих стран не имеют возможности пересекать эту границу даже при наличии российской визы, если они едут из Беларуси, и наоборот. Потому что и Россия, и Беларусь имеют консульские соглашения с огромным количеством стран, и они предусматривают посещение гражданами друг друга через международные пункты пропуска.

Таких пунктов пропуска на российско-белорусской границе нет. Вопрос заключается в том, что же их - создавать там? Понятно, нужен некий иной режим пересечения границы. Это, конечно, не отразится на гражданах России и Беларуси, хотя и им потребуется проходить через какие-то элементарные формальности, например, показывать паспорт.

Еще одна долгая история случилась с отменой роуминга на территории Союзного государства - когда она окончится?

Григорий Рапота: Когда министерства связи только начали этим заниматься, то первая реакция с их стороны - это очень трудно, почти невозможно, поскольку может сказаться на доходности бизнеса операторов связи и так далее. Сейчас уже риторика поменялась, все говорят: да, мы готовы подписать дорожную карту. Отмена внутрисетевого роуминга в России показала, что все это решаемые задачи. Думаю, в ближайшее время мы придем к соглашению.

Отмена внутрисетевого роуминга в России показала, что все это решаемые задачи

Вопрос о едином паспорте и единой валюте в Союзном государстве обсуждается? Одно время об этом много говорили.

Григорий Рапота: Считаю, надо идти от жизни, а не от формул. Если белорусский паспорт принимается в России наравне с российским, то какой смысл в союзном паспорте?

То же самое с валютой: нет проблем с обменом белорусских рублей на российские, и наоборот, а расчеты по внешнеторговым контрактам между Россией и Беларусью уже и так на 80-90 процентов идут в российской валюте.

У нас других проблем масса, которые надо решать в первую очередь.



Например?

Григорий Рапота: Снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле, согласование законодательств - это то, чем мы сейчас как раз занимаемся.

Мы сталкиваемся с тем, что порой в России и Беларуси законы принимаются без учета российско-белорусских соглашений, они вступают в противоречия, возникают трения, потом приходится это исправлять. Чаще всего грешит этим Россия, наверное, в силу своих размеров и масштабов ее интересов.

Вспомните, что после нескольких страшных аварий в России было запрещено садиться за руль автобусов водителям с иностранными правами. Мы очень быстро на это среагировали, добились исключений для граждан Беларуси, потому что это противоречило российско-белорусским соглашениям о равных правах граждан.

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