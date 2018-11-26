В девяноста два года бывший танкист отыскал свой орден, затерявшийся на войне. Газеты, и мы в том числе, об этом факте написали.

А рядом с нами нашелся человек, который за газетной новостью сумел рассмотреть куда больше других - Судьбу и Характер.

Полнометражный фильм - 58 минут - сняли на московской студии неигрового кино "Студия 9 марта" о ветеране-фронтовике Иване Тихоновиче Кипе. Три года назад он стал героем проекта "Звезды Победы", где мы рассказываем о неврученных наградах Великой Отечественной. А на днях состоялись первые, общественные, показы документальной ленты под названием "Птицы в гнезде - до осени". Фильм представили в патриотцентре "Победа" в Ростове-на-Дону, а за день до этого - в Шахтах, где в окружении большой родни живет главный герой.

Организатор студии, журналист и режиссер Галина Калинина открыла для себя Ивана Кипу в мае 2016-го, когда участника войны вместе с сыном, внучкой и правнуком пригласили на День Победы в Москву.

И с той первой встречи на Казанском вокзале поняла: фильм об этом человеке не снять нельзя.

Потом было много других встреч и съемок: в Кремле и на ВДНХ, в подмосковном Щелково и Танковом музее в Кубинке, а затем уже в Шахтах, Ростове-на-Дону и снова в Шахтах. И по мере того, как росли гигабайты отснятого материала, главный герой, всегда считавший себя человеком замкнутым, раскрылся, подпустил к себе камеру и микрофон на дистанцию доверительности, которая бывает только в семье, между близкими людьми.

Авторский фильм - это всегда сомнения и муки выбора. А поиск средств на то, чтобы запустить процесс - съемок, монтажа, озвучки, - тема вообще особая и для другой статьи, но через все это автору и продюсеру в одном лице нужно было пройти. Сегодня речь о том, что в результате получилось.

А получилось кино, которое не может оставить равнодушным. Это не только мое впечатление, но и живая реакция тех, кто побывал на первых показах.

Для премьеры в Шахтах руководство городского департамента культуры нашло зал в самом большом киноцентре, и свободных мест в нем не осталось. А к концу сеанса люди стояли у стен и в проходах. Курсанты Казачьего кадетского корпуса, которых пригласили посмотреть фильм, дисциплинированно заняли два ряда в середине зала, а когда кино закончилось и пошли титры, покидать места не спешили. И не потому что дисциплина, а потому что зацепило. Это видно было по глазам парней, что сидели рядом. И по тому живому диалогу, что случился после фильма.

Рядом с нами нашелся человек, который сумел рассмотреть куда больше других - Судьбу и Характер

Начал обсуждение глава администрации города Шахты Андрей Ковалев. Такие фильмы, сказал он, всегда событие. Участников войны в живых почти не осталось, на весь город - несколько человек. И когда мы видим одного из них на экране, слышим его рассказ, видим, где и как он живет, чем наполнен его день, о чем он спорит с сыном и не перестает думать сам, - начинаешь строже спрашивать себя самого…

Публичная премьера была премьерой и для семейства Кипы, включая самого Ивана Тихоновича. Никакого рояля в кустах - все было вживую, на глазах у публики. Поэтому и режиссер, и главный герой его фильма перед показом заметно волновались: поймут ли в семье? примет ли зритель?

- Фильм очень нужный, о сильном человеке, - поделился с "РГ" подполковник запаса, офицер-воспитатель кадетского корпуса Сергей Литвинов. - Мы увидели характер, как будто стальной стержень. Ничто его не сломало - ни война, ни все, что было до нее и после. А то, как он, самый младший, заботился о своих сестрах, племянниках, последнее им отдавал - пример для каждого мужчины, и для наших курсантов в первую очередь. Мы обсудим с ними этот фильм, и не раз. Буду предлагать своему руководству устроить встречу с Иваном Тихоновичем для всех кадетов корпуса. Мы в одном городе живем, но только из фильма узнали, какой это человек. Я сам надел погоны сразу после школы, прошел от командира взвода до командира батальона, в боевых действий участвовал и много чего повидал. Но и мне есть чему поучиться у бывшего танкиста, который и сегодня, в 94 года, знает, для чего живет и не утратил интереса ко всему, что происходит вокруг…

У Ивана Кипы, который неожиданно для себя и близких стал героем большого экрана, трое сыновей, шестеро внуков и столько же правнуков. А в день Победы и в дни юбилеев в доме у него собирается до 50-60 человек ближней и дальней родни - с соседней улицы, из Ростова, Новошахтинска, Москвы, Красноярска. Иван Тихонович и сам не раз бывал у сына, живущего на Енисее, а прежде навещал его семью в Магадане. И там, по льду Охотского моря, отец и сын вместе отправлялись рыбачить, забираясь далеко от берега.

При росте "ниже среднего" старший Кипа никогда не был паинькой. Да и откуда? В шесть лет остался без родителей, беспризорничал, голодал, скитался по углам и вокзалам, пока не взяли, наконец, в детдом. Закончил семь классов и хотел было дальше учиться, а тут война. Два тяжелых ранения, но руки-ноги остались целы. Может, то был знак, мольба за своего младшего неизвестно где сгинувших родителей. Иван счел это подарком судьбы. Потому что видел, как страдают и терпят унижения его ровесники, пришедшие с войны калеками - на костылях и культях-обрубках…

Пешком он сотни километров выходил по Запорожью еще беспризорником. И сегодня, в будни и праздники, летом и зимой, ежедневно отмеряет намеченные километры. Когда пять, когда шесть. Еще недавно - по городу, теперь - по дорожке возле собственного дома. Гимнастика, гантели, обязательное ведро холодной воды на себя перед завтраком - такая спартанская жизнь отца, деда и прадеда никого из близких уже не удивляет. Он сам готовит, убирает в доме, держит в образцовом порядке огород…

Иван Кира и сыновей воспитал такими, что никакой работы не боятся, за близких могут постоять, а с отцом - хоть в разведку. Средний из сыновей - Владимир Иванович, уже сам дважды дед - живет в Шахтах на соседней улице, видится с отцом чаще других и чаще других с ним спорит. В фильме этот мотив - едва ли не главный, начинается буквально с первых кадров. Но странное дело: о чем бы сын с отцом ни спорили - будь то достоинства и недостатки нашей бронетехники или история советского балета - складывается ясное понимание, что их слова и жесты не содержат и толики обиды или зла друг на друга. Это, если угодно, гимнастика для ума и знак того, что тебя принимают за равного. А не сюсюкают как с ребенком из одного уважения к возрасту.

- Мы часто взываем к человечности и человеческому, но в реальной жизни этого катастрофически не хватает, - по-своему отозвалась на премьеру Наталья Пахвалова - второй по должности человек в департаменте культуры Шахтинской городской администрации. - А здесь человек прожил 94 года - и каких! Вместилась целая эпоха. В одной судьбе можно прочитать все, что происходило с нашей страной, ее людьми, с тем, что было вокруг. Режиссеру удалось это показать, преломить, как в призме, через одного человека. Но на бегу, между клипом и сэндвичем, этого не понять. Ты не спеши - всмотрись, послушай, пойди за автором. И все станет понятно. Но как раз этого - остановиться, выслушать человека, посмотреть на что-то тебе известное его глазами - нам по жизни очень не хватает. Поэтому спасибо авторам - я посмотрела с большим интересом. И рада вдвойне, что благодаря премьере смогла лично познакомиться с удивительным человеком из нашего города.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"