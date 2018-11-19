Фильм о герое "Звезд Победы" Иване Кипе выходит на большой экран

Во вторник, 20 ноября, в городе Шахты Ростовской области - необычная премьера. В самом большом кинотеатре города покажут документальный фильм о живущем здесь ветеране-фронтовике Иване Тихоновиче Кипе.

Режиссер Галина Калинина с Иваном Кипой и его родными в день первого знакомства. Москва, май 2017 года. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Этой осенью бывшему танкисту исполнилось 94 года. А впервые "Российская газета" рассказала о нем весной 2015-го, когда был обнаружен и вручен его затерявшийся с войны орден Красной Звезды. Все последующее время мы поддерживали связь с ветераном и его дружной семьей, в мае 2017-го пригласили на День Победы в Москву и тогда же побывали в Танковом музее в Кубинке.

А сегодня есть новый, и очень волнующий повод для встречи. На московской студии неигрового кино "Студия 9 марта" под руководством Галины Калининой создан документальный фильм "Птицы в гнезде - до осени". И первый - общественный - показ по решению создателей ленты будет организован на родине главного героя в городе Шахты.

Получилось так, что ветеран-танкист в свои почтенные 92 года отыскал орден, затерявшийся на войне. Газеты, и мы с том числе, об этом написали. А рядом с нами нашелся человек, который за этим фактом сумел рассмотреть куда больше других, - большую Судьбу и редкостный Характер.

- Я считаю своим долгом снять фильм об этом человеке, - еще в самом начале работы говорила автор сценария, режиссер и продюсер Галина Калинина. - Будем откровенны: это "уходящая натура". Людей, реально воевавших, с передовой, да еще сохранивших острый ум и память с таком почтенном возрасте, осталось совсем мало…

Афиша документального фильма.

Иван Кипа ушел на фронт добровольцем в 1942-м, едва ему исполнилось восемнадцать. Горел в танке. Чудом выжив после тяжелейшей черепно-мозговой травмы, вернулся на передовую. Был радистом-пулеметчиком в 118-й танковой бригаде, награжден…

А после войны Иван Тихонович не афишировал свое боевое прошлое, никогда не просил помощи у государства, хотя обнаружил, что жить в мирное время ему негде, не с кем и незачем. Родителей не стало еще до войны, когда ему было семь лет. Оба брата погибли в первых же боях за родину, трех сестер разбросало по стране. Но он нашел сестер - овдовевших, тяжко работавших, чтобы как-то протянуть в голодное послевоенное время с детьми на руках. Кипа подставил им плечо, всех собрал под свое крыло, всех перевез в Шахты - восстановил то, что было разрушено войной.

У самого Ивана Тихоновича трое сыновей, шестеро внуков и столько же правнуков, а в день Победы в доме у него - теперь патриарха рода - собирается человек шестьдесят родни. И отец с сыном, как водится, по-прежнему спорят о жизни и судьбе...

Вместе с семьей Ивана Кипы первыми зрителями документальной ленты станут его земляки - жители города Шахты. Показ и последующее обсуждение состоятся в кинотеатре "Монитор Максимум". Начало в 12 часов, вход свободный.

А наши читатели в Ростове-на-Дону получат такую же возможность в среду, 21 ноября. Документальный фильм "Птицы в гнезде - до осени" покажут в 14 часов в патриотическом центре "Победа".