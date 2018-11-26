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26.11.2018 14:36
Рубрика: Российский автопром

Видео: Как мог бы выглядеть легендарный ЗИМ сегодня

Текст: Андрей Полухин

Российский автодизайнер Сергей Баринов представил проект "ГАЗ-12 ЗИМ Гиперлайнер", показав, как мог бы выглядеть легендарный советский седан в наши дни.

Фото: "Cardesign.ru: Транспортный дизайн".

ГАЗ-12, больше известный под названием ЗИМ, стал первой представительской моделью Горьковского автозавода, предвестником знаменитой "Чайки". Как утверждают историки, с 1949 по 1959 год с конвейера сошло более 21,5 тысячи машин. Во многом это были передовые автомобили - в них впервые появились три ряда сидений и гидромеханическая трансмиссия.

Фото: "Cardesign.ru: Транспортный дизайн".

"Гиперлайнер" Баринова - тоже своего рода пионер. Задние колеса концепта закрыты крыльями, а передние стойки сильно смещены назад, что придает идеальную, панорамную, обзорность с водительского кресла. У машины оригинальная светодиодная оптика с тремя вертикально расположенными фонарями, а дизайн рулевого колеса даже сложно описать. При этом художник оставил машине аналоговый щиток приборов и четыре места вместо семи - для удобства пассажиров. Им полагаются отдельные кресла с возможностью разложить их почти до горизонтального состояния. 

Фото: "Cardesign.ru: Транспортный дизайн".

Сергей Баринов не впервые представляет проекты, которые попадают в поле зрения СМИ. Ранее дизайнер показал, какой мы могла бы стать легендарная "Победа".

ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории
#видео #автомобили