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27.11.2018 14:49
Рубрика: Дороги

В Госдуме поддержали идею желтой разметки на дорогах

Текст: Татьяна Замахина
Минтранс предложил регионам использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, следует из методических рекомендаций ведомства. Предложение положительно оценил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Региональным властям, согласно предложению, будет рекомендовано изменить цвет сплошных разделительных полос. Аргумент - желтая разметка будет видна лучше нынешней белой. Это, в частности, продемонстрировал пилотный проект Росавтодора в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. А именно, число ДТП снизилось на 30%.

- Водитель будет лучше различать разделительную полосу, - сказал Лысаков РИА Новости, отметив, что в данной инициативе сенсации нет.

Фото: Юлия Пыхалова /"Комсомольская Правда"
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- В принципе вполне разумное предложение, но ожидать каких-то там удивительных результатов от этого не стоит, - заметил он.

При этом не все регионы смогут себе позволить откликнуться на данную рекомендацию ввиду ограниченного бюджета, считает он.

- На трассах федеральных, я думаю, такая разметка появится, - добавил парламентарий.

Разметка желтого цвета применяется во многих странах, она более заметна и удобна для водителя, оценил предложение глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Эксперт, которого цитирует RT, заявил, что самый высокий процент аварий с летальным исходом - с выездом на "встречку".

Между тем в тексте рекомендаций также говорится о разделении встречных и пересекающихся транспортных потоков на многополосных дорогах при помощи ограждений, в том числе троссовых, а также направляющих устройств.

Кроме того, Минтранс, в частности, предложил регионам создать условия для отдыха водителей в пути. Для этого следует обустроить площадки отдыха на дорогах вне населенных пунктов.

#дороги